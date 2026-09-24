फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Bag snatched from couple in Naharpur; two suspects detained.

Gorakhpur News: नाहरपुर में दंपती से बैग लूटा, दो संदिग्ध हिरासत में

Thu, 24 Sep 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Bag snatched from couple in Naharpur; two suspects detained.
गुलरिहा (गोरखपुर)। गुलरिहा इलाके के नाहरपुर में मंगलवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने करीब एक घंटे के अंतराल में दो दंपतियों को निशाना बनाया। पहली घटना में ससुराल जा रहे दंपति से मोबाइल, नकदी, गहने और जरूरी कागजात से भरा बैग छीन लिया गया। इसके बाद जंगल माघी चौराहे पर दूसरी महिला से करीब ढाई लाख रुपये के जेवरात और नकदी से भरा बैग लूट लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
विज्ञापन

बजहा निवासी जितेंद्र कुमार कन्नौजिया परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। उनकी पत्नी सात माह की गर्भवती हैं। तीन दिन पहले वह पत्नी और बच्चे के साथ गांव आए थे। मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे पत्नी और बच्चे को गीडा क्षेत्र स्थित ससुराल छोड़ने बाइक से जा रहे थे। नाहरपुर में एक धर्मकांटा और रेस्टोरेंट के बीच पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने पत्नी के हाथ से बैग झपट लिया। बैग में मोबाइल, पर्स, तीन हजार रुपये, मंगलसूत्र, झुमके, टीका और जरूरी दस्तावेज थे। जितेंद्र ने अन्य बाइक सवारों की मदद से बदमाशों का हॉलमार्क स्कूल तक पीछा किया लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जितेंद्र ने मामले में तहरीर दी है।
विज्ञापन

करीब एक घंटे बाद जंगल माघी चौराहे पर हेलानी निवासी बृजेश चौहान की पत्नी से भी बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर भाग गए थे। बैग में करीब ढाई लाख रुपये के जेवरात और नकदी बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed