Gorakhpur News: नाहरपुर में दंपती से बैग लूटा, दो संदिग्ध हिरासत में

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बजहा निवासी जितेंद्र कुमार कन्नौजिया परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। उनकी पत्नी सात माह की गर्भवती हैं। तीन दिन पहले वह पत्नी और बच्चे के साथ गांव आए थे। मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे पत्नी और बच्चे को गीडा क्षेत्र स्थित ससुराल छोड़ने बाइक से जा रहे थे। नाहरपुर में एक धर्मकांटा और रेस्टोरेंट के बीच पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने पत्नी के हाथ से बैग झपट लिया। बैग में मोबाइल, पर्स, तीन हजार रुपये, मंगलसूत्र, झुमके, टीका और जरूरी दस्तावेज थे। जितेंद्र ने अन्य बाइक सवारों की मदद से बदमाशों का हॉलमार्क स्कूल तक पीछा किया लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जितेंद्र ने मामले में तहरीर दी है।करीब एक घंटे बाद जंगल माघी चौराहे पर हेलानी निवासी बृजेश चौहान की पत्नी से भी बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर भाग गए थे। बैग में करीब ढाई लाख रुपये के जेवरात और नकदी बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच की जा रही है।