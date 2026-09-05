Gorakhpur News: धर्म और जाति पूछकर ऑटो चालक को पीटा, दो हिरासत में

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बेलनापार निवासी संजीत तिवारी ने बताया कि वह ऑटो चलाते हैं और बाबा बागेश्वरधाम के शिष्य बनने के बाद दाढ़ी रखने लगे हैं। रात करीब आठ बजे इंटर कॉलेज के सामने इंडिकेटर देकर ऑटो मोड़ने के दौरान अपाची सवार युवक से विवाद हो गया। लोगों ने दोनों को शांत करा दिया। आरोप है कि सब्जी मंडी पहुंचने पर वही युवक साथियों के साथ आया और जाति-धर्म पूछने के बाद मारपीट की। थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। विज्ञापन

बेलनापार निवासी संजीत तिवारी ने बताया कि वह ऑटो चलाते हैं और बाबा बागेश्वरधाम के शिष्य बनने के बाद दाढ़ी रखने लगे हैं। रात करीब आठ बजे इंटर कॉलेज के सामने इंडिकेटर देकर ऑटो मोड़ने के दौरान अपाची सवार युवक से विवाद हो गया। लोगों ने दोनों को शांत करा दिया। आरोप है कि सब्जी मंडी पहुंचने पर वही युवक साथियों के साथ आया और जाति-धर्म पूछने के बाद मारपीट की। थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है।

गोला। कस्बे की सब्जी मंडी में बृहस्पतिवार रात बाइक सवार युवक ने साथियों के साथ ऑटो चालक से मारपीट की। आरोप है कि मारपीट से पहले युवकों ने उनकी जाति और धर्म पूछा। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।