Gorakhpur News: 50 मीटर दौड़ में आरुषि ने आराधना को हराया

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100 मीटर बालिका दौड़ में भरोहिया की रूबी ने कैंपियरगंज की आरुषि को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में भटहट के दिनेश प्रथम और ब्रह्मपुर के आदर्श दूसरे स्थान पर रहे। 400 मीटर बालिका दौड़ में भरोहिया की आराधना प्रथम और पिपरौली की मीनाक्षी द्वितीय रहीं।बालक वर्ग में अंशु ने पहला और भटहट के अभिजीत ने दूसरा स्थान हासिल किया। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में लोकगीत और समूहगान में पिपरौली की टीम प्रथम रही, जबकि नगर क्षेत्र की टीम दूसरे स्थान पर रही। राष्ट्रीय एकांकी में नगर क्षेत्र की टीम ने पहला और कौड़ीराम की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाना है। खेलकूद से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऐसे आयोजन उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं। इस अवसर पर जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक श्रवण यादव सहित शिक्षक संघ के पदाधिकारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं और खेल अनुदेशक मौजूद रहे।