Gorakhpur News: कश्मीर से सेब की आवक शुरू, महेवा मंडी में रोज पहुंच रहा 10 टन

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व्यापारियों का कहना है कि कश्मीर में सेब की नई फसल तैयार होने के बाद मंडियों में आवक शुरू हुई है। शुरुआती दौर में आवक सीमित होने के कारण फुटकर बाजार में इसकी कीमत करीब 120 रुपये किलो बनी हुई है। गुणवत्ता के अनुसार कीमत में थोड़ा अंतर भी है। अच्छी गुणवत्ता और आकार वाले सेब की मांग अधिक है।गोरखपुर फूड्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय कुमार सोनकर ने बताया कि आने वाले दिनों में कश्मीर से सेब की आवक और बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं कीमतों में भी नरमी आएगी। व्यापारी धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि शिमला के सेब की आवक पहले ही शुरू हो गई थी। एक सप्ताह से कश्मीर का ताजा सेब आना शुरू हुआ है।