Gorakhpur News: कब्जे का विरोध करने पर सपा नेता ने साथियों संग महिला से मारपीट की
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:13 AM IST
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गोरखपुर। राजघाट क्षेत्र के खोखरटोला में मकान पर कब्जे का विरोध करने पर महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इश्तेयाक अहमद की पत्नी शहाना खातून की तहरीर पर राजघाट पुलिस ने सपा नेता जफर अमीन उर्फ डक्कू, शब्बीर कुरैशी समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर
दी है। शहाना खातून ने पुलिस को बताया कि खोखरटोला में मस्जिद के पास उनका करीब 70 वर्ष पुराना मकान है। यह मकान डीह की आराजी संख्या 91 की संपत्ति पर स्थित है। तहरीर के मुताबिक, उनके पूर्वजों को जमींदार बल्लभदास ने रहने के लिए यह मकान दिया था।
महिला का आरोप है कि वर्ष 2023 में सपा नेता जफर अमीन उर्फ डक्कू ने उनके मकान का आधा हिस्सा ध्वस्त करा दिया था और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। यही नहीं बीते एक सितंबर को जफर अमीन उर्फ डक्कू, शब्बीर कुरैशी और 8-10 अज्ञात लोग उसके मकान और जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। महिला ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संपत्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में जबरन कब्जा क्यों किया जा रहा है। आरोप है कि इस पर दोनों आरोपियों ने न्यायालय और अधिकारियों की बात नहीं मानने की बात कहते हुए प्रभावशाली लोगों से अपनी पहचान होने का दावा किया।
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महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया, जिससे वह बच सकी। आरोप है कि जाते समय आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपा नेता समेत 12 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सपा नेता सपा नेता जफर अमीन उर्फ डक्कू का कहना है कि जमीन उनकी है और उसके दस्तावेज उनके पास हैं।
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दी है। शहाना खातून ने पुलिस को बताया कि खोखरटोला में मस्जिद के पास उनका करीब 70 वर्ष पुराना मकान है। यह मकान डीह की आराजी संख्या 91 की संपत्ति पर स्थित है। तहरीर के मुताबिक, उनके पूर्वजों को जमींदार बल्लभदास ने रहने के लिए यह मकान दिया था।
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महिला का आरोप है कि वर्ष 2023 में सपा नेता जफर अमीन उर्फ डक्कू ने उनके मकान का आधा हिस्सा ध्वस्त करा दिया था और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। यही नहीं बीते एक सितंबर को जफर अमीन उर्फ डक्कू, शब्बीर कुरैशी और 8-10 अज्ञात लोग उसके मकान और जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। महिला ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संपत्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में जबरन कब्जा क्यों किया जा रहा है। आरोप है कि इस पर दोनों आरोपियों ने न्यायालय और अधिकारियों की बात नहीं मानने की बात कहते हुए प्रभावशाली लोगों से अपनी पहचान होने का दावा किया।
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महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया, जिससे वह बच सकी। आरोप है कि जाते समय आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपा नेता समेत 12 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सपा नेता सपा नेता जफर अमीन उर्फ डक्कू का कहना है कि जमीन उनकी है और उसके दस्तावेज उनके पास हैं।