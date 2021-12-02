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गोरखपुर। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग 26 और 27 नवंबर को विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पांच मंडलों के 17 जिलों की चुनावी व्यवस्था को बिंदुवार परखेंगे। इस बैठक में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहेंगे।जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 26 नवंबर को गोरखपुर, वाराणसी और बस्ती मंडलों के 11 जिलों की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा होगी। इनमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। 27 नवंबर को आजमगढ़ और विंध्याचल मंडलों के छह जिलों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इन जिलों में आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। आयोग का लक्ष्य निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।बैठक में भाग लेने बुधवार को आयोग और केंद्र सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी गोरखपुर पहुंच गए हैं। इनमें प्रमुख सचिव अरविंद आनंद, सचिव अजय कुमार वर्मा, सचिव संतोष कुमार दुबे, अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी और अवर सचिव दीप माला शामिल हैं। इन अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बैठक में संबंधित पांचों मंडलों के कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी भी भाग लेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी इस उच्चस्तरीय बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों की विस्तृत जानकारी देंगे।