Gorakhpur News: पार्टी के बाद सड़क पर भिड़े एम्स के एमबीबीएस छात्र, सिपाहियों से भी हाथापाई

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पुलिस के अनुसार, एम्स के करीब 12 एमबीबीएस छात्र शनिवार रात एक होटल में जन्मदिन की पार्टी करने पहुंचे थे। पार्टी खत्म होने के बाद कुछ छात्र पैडलेगंज के पास सड़क पर आकर आपस में विवाद करने लगे। रात करीब डेढ़ बजे कैंट थाने के दो सिपाही वहां से गुजर रहे थे। छात्रों को मारपीट करते देखकर दोनों ने बीच-बचाव की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, सिपाही सादे कपड़ों में थे। छात्रों ने उन्हें बाहरी व्यक्ति समझ लिया और उनके साथ भी हाथापाई कर दी। विज्ञापन

मामला बढ़ने पर सिपाहियों ने पैडलेगंज पुलिस चौकी को सूचना दी। डायल 112 के दो सिपाही मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे आठ छात्रों को हिरासत में लेकर कैंट थाने ले गए। पूछताछ में छात्रों के बीच विवाद की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी एम्स प्रशासन को भी दी। हिरासत में लिए गए छात्र 2021 और 2022 बैच के एमबीबीएस के बताए गए हैं। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, एम्स के करीब 12 एमबीबीएस छात्र शनिवार रात एक होटल में जन्मदिन की पार्टी करने पहुंचे थे। पार्टी खत्म होने के बाद कुछ छात्र पैडलेगंज के पास सड़क पर आकर आपस में विवाद करने लगे। रात करीब डेढ़ बजे कैंट थाने के दो सिपाही वहां से गुजर रहे थे। छात्रों को मारपीट करते देखकर दोनों ने बीच-बचाव की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, सिपाही सादे कपड़ों में थे। छात्रों ने उन्हें बाहरी व्यक्ति समझ लिया और उनके साथ भी हाथापाई कर दी।मामला बढ़ने पर सिपाहियों ने पैडलेगंज पुलिस चौकी को सूचना दी। डायल 112 के दो सिपाही मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे आठ छात्रों को हिरासत में लेकर कैंट थाने ले गए। पूछताछ में छात्रों के बीच विवाद की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी एम्स प्रशासन को भी दी। हिरासत में लिए गए छात्र 2021 और 2022 बैच के एमबीबीएस के बताए गए हैं।

गोरखपुर। होटल में जन्मदिन की पार्टी के बाद एम्स के एमबीबीएस छात्रों ने शनिवार देर रात कैंट इलाके के पैडलेगंज के पास सड़क पर हंगामा कर दिया। आपस में मारपीट कर रहे छात्रों को रोकने पहुंचे कैंट थाने के दो सिपाहियों से भी हाथापाई की गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे आठ छात्रों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। रविवार को सभी का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से सभी को जमानत मिल गई।