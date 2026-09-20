सड़क पर भिड़े एम्स के एमबीबीएस छात्र: पार्टी के बाद देर रात सड़क पर किया हंगामा, सिपाहियों से भी हाथापाई

पुलिस के अनुसार, एम्स के करीब 12 एमबीबीएस छात्र शनिवार रात सागरश्री होटल में जन्मदिन की पार्टी करने पहुंचे थे। पार्टी खत्म होने के बाद कुछ छात्र सड़क पर आकर आपस में विवाद करने लगे। रात करीब डेढ़ बजे कैंट थाने के दो सिपाही वहां से गुजर रहे थे। छात्रों को मारपीट करते देखकर दोनों ने बीच-बचाव का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, सिपाही सादे कपड़ों में थे। छात्रों ने उन्हें बाहरी व्यक्ति समझ लिया और उनके साथ भी हाथापाई कर दी।