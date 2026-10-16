Gorakhpur News: आगरा मंडल ने मारी बाजी, अंडर-14 और 17 की ट्रॉफी पर किया कब्जा

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दोनों मुकाबलों में आगरा की खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और मजबूत खेल का प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ग का फाइनल मुकाबला आगरा और प्रयागराज मंडल के बीच खेला गया। इसमें आगरा की टीम ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और 59-18 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। विज्ञापन

तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में गोरखपुर की टीम विजेता रही। इससे पहले सेमीफाइनल में आगरा ने अलीगढ़ और प्रयागराज ने गोरखपुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विज्ञापन विज्ञापन

दोनों मुकाबलों में आगरा की खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और मजबूत खेल का प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ग का फाइनल मुकाबला आगरा और प्रयागराज मंडल के बीच खेला गया। इसमें आगरा की टीम ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और 59-18 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में गोरखपुर की टीम विजेता रही। इससे पहले सेमीफाइनल में आगरा ने अलीगढ़ और प्रयागराज ने गोरखपुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

गोरखपुर। 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन आगरा मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अंडर-14 के फाइनल में आगरा ने प्रयागराज को 59-18 से हराया, जबकि अंडर-17 के फाइनल में आजमगढ़ को 26-23 से शिकस्त दी।