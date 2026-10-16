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Gorakhpur News: आगरा मंडल ने मारी बाजी, अंडर-14 और 17 की ट्रॉफी पर किया कब्जा

Fri, 16 Oct 2026 03:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 03:18 AM IST
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Agra Division emerges victorious, clinches both Under-14 and Under-17 trophies.
गोरखपुर। 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन आगरा मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अंडर-14 के फाइनल में आगरा ने प्रयागराज को 59-18 से हराया, जबकि अंडर-17 के फाइनल में आजमगढ़ को 26-23 से शिकस्त दी।
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दोनों मुकाबलों में आगरा की खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और मजबूत खेल का प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ग का फाइनल मुकाबला आगरा और प्रयागराज मंडल के बीच खेला गया। इसमें आगरा की टीम ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और 59-18 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
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तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में गोरखपुर की टीम विजेता रही। इससे पहले सेमीफाइनल में आगरा ने अलीगढ़ और प्रयागराज ने गोरखपुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।
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