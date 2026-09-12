Gorakhpur News: आदित्या यादव ने जीता मुकाबला, अगले मुकाबले में बनाई जगह

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महिला एकल में वाराणसी की याना गुप्ता ने अयोध्या की संजना गिरी को 30-4 से एकतरफा शिकस्त दी। नोएडा की श्रुति चौहान ने गाजियाबाद की भावना को 30-15 से हराया। मेरठ की रुद्राक्षी राणा ने गोरखपुर की सुरभि सिंह को 30-7 से पराजित किया। गाजियाबाद की रिया चौधरी ने गाजीपुर की श्रेया पाल को 30-24 और आगरा की दिव्यांशी गौतम ने नोएडा की स्नेहा मौर्या को 30-22 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।कानपुर के प्रखर मौर्य और श्रेष्ठ शुक्ला की जोड़ी ने वाराणसी के आशुतोष वर्मा और विख्यात प्रताप सिंह को 30-28 से हराया। बिजनौर के आदित्य सिंह और यश ठाकुर ने लखनऊ के अंकित चौरसिया और शुभम सिंह को 30-17 से शिकस्त दी। अलीगढ़ के अभिषेक कुमार और सुमित यादव की जोड़ी ने आर्यांशु त्यागी और प्रतिकेत प्रखर को 30-23 से हराया। लखनऊ के अनंत आनंद और गोरखपुर के शुभ श्रीेवास्तव ने गोरखपुर के अनुराग यादव और शुभम पांडे को 30-22 से पराजित किया। गाजियाबाद के आरव शर्मा और कानपुर के शशांक रावत ने वाराणसी के आदित्य राज और योगेश सिंह को 30-25 से हराया। आगरा के आयुष मिश्रा और सुमित चहल ने गाजियाबाद के चैतन्य भारती और देव चौधरी को 30-25 से पराजित किया। गोरखपुर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजित श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता 13 सितंबर तक चलेगी और विभिन्न स्पर्धाओं के मुकाबले कराए जाएंगे। निर्णायक की भूमिका अंतरराष्ट्रीय अंपायर रवि दीक्षित ने निभाई। मैच कंट्रोलर सहारनपुर के मनीष कुमार रहे। निर्णयन में कानपुर के महीप सक्सेना, संजय श्रीवास्तव समेत अन्य निर्णायकों ने सहयोग किया।