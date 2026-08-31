Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय में रील बनाई तो होगी कार्रवाईर

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नियमावली में संशोधन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर नियमों में बदलाव किया गया है। अब परिसर में फोटो खींचने, वीडियो या रील बनाने और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने जैसी गतिविधियों को नए प्रावधानों के तहत देखा जाएगा। विज्ञापन

विश्वविद्यालय के अतिरिक्त नियंता डॉ. वेद प्रकाश राय ने बताया कि संशोधित नियमावली की जानकारी हॉस्टलों के वार्डेन और शिक्षकों को दे दी गई है। उनके माध्यम से विद्यार्थियों को भी नए नियमों और उनके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

नियमावली में संशोधन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर नियमों में बदलाव किया गया है। अब परिसर में फोटो खींचने, वीडियो या रील बनाने और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने जैसी गतिविधियों को नए प्रावधानों के तहत देखा जाएगा।विश्वविद्यालय के अतिरिक्त नियंता डॉ. वेद प्रकाश राय ने बताया कि संशोधित नियमावली की जानकारी हॉस्टलों के वार्डेन और शिक्षकों को दे दी गई है। उनके माध्यम से विद्यार्थियों को भी नए नियमों और उनके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी।

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में अब बिना अनुमति फोटो खींचना, रील बनाना या उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना विद्यार्थियों को भारी पड़ सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए लागू अनुशासन नियमावली में संशोधन करते हुए सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों को भी अनुशासनहीनता के दायरे में शामिल कर लिया है। संशोधित नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।