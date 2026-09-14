Gorakhpur News: 10 लाख रुपये ट्रांसफर कराने का आरोप, मांगने पर दी धमकी

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सराय गुलरिहा निवासी नीलम प्रजापति ने पुलिस को बताया कि सरैया में उनके नाम करीब 14 डिसमिल जमीन थी। इसमें से नौ डिसमिल जमीन उन्होंने सत्यभामा शुक्ला के नाम बैनामा की थी। इसके एवज में 26 लाख रुपये उनके पति जितेंद्र प्रजापति के बैंक खाते में आए थे। जमीन के इस लेनदेन में भरवलिया निवासी घनश्याम की भूमिका बताई गई है।नीलम का आरोप है कि चार अक्तूबर 2025 को घनश्याम ने उनके पति को गुमराह कर 10 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। बाद में रकम वापस मांगने पर वह लगातार टालमटोल करता रहा। आरोप है कि रुपये मांगने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि ने मामले की शिकायत एसएसपी से की गई थी। उनके आदेश पर गुलरिहा पुलिस ने घनश्याम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।