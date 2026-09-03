Gorakhpur News: नो-एंट्री में प्रवेश के लिए रुपये लेने का आरोपी

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वीडियो में यातायात सिपाही और होमगार्ड की मौजूदगी में एक युवक को होमगार्ड की बाइक में टंगे हेलमेट के भीतर कुछ रखते और इसके बाद बैरियर हटाते हुए दिखाया गया है। वीडियो पोस्ट करने वाले ने हेलमेट में रुपये रखे जाने और इसके बाद भारी वाहन को नो-इंट्री में प्रवेश देने का दावा किया है। हालांकि, वीडियो में हेलमेट के भीतर रखी गई वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।वायरल वीडियो महुआतार मोड़ फ्लाईओवर के नीचे का बताया जा रहा है। यहां नो-इंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरियर लगाया गया है। वीडियो में यातायात सिपाही और होमगार्ड बैरियर के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक युवक पैदल होमगार्ड की बाइक के पास पहुंचता है। वह बाइक में टंगे हेलमेट के अंदर कुछ रखता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद युवक वापस लौटता है और बैरियर हटाता नजर आता है।