Gorakhpur News: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोपी गिरफ्तार

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बृजेश सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया था कि रजत चौधरी राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। आरोप है कि 10 सितंबर को रजत ने इंस्टाग्राम पर बृजेश सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए उन्हें ‘‘दो थप्पड़ में जमीन पर सुला देंगे’’ जैसी धमकी दी। पोस्ट प्रसारित होने के बाद कई लोगों के फोन आने की बात भी तहरीर में कही गई थी। तहरीर में जातिसूचक शब्दों और हिंदू धर्म के अपमान वाली आपत्तिजनक पोस्ट करने के साथ ही फोन पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। बृजेश सिंह ने स्वयं और परिवार को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बृजेश सिंह कई बार नगर निगम के पार्षद और उपसभापति रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी नगर निगम की उपसभापति और राप्तीनगर की पार्षद हैं। वहीं, रजत चौधरी पूर्व पार्षद जनार्दन चौधरी के बेटे हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।