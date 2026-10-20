फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   A fish feed factory will be built in GIDA at a cost of Rs 350 crore, providing employment to 500 people.

Gorakhpur News: गीडा में 350 करोड़ से बनेगी फिश फीड फैक्टरी, 500 लोगों को मिलेगा रोजगार

Tue, 20 Oct 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
A fish feed factory will be built in GIDA at a cost of Rs 350 crore, providing employment to 500 people.
गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में मछलियों और झींगों के आहार बनाने वाली फैक्टरी लगाने की तैयारी है। आंध्र प्रदेश की कंपनी दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड यहां करीब 350 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
विज्ञापन

कंपनी ने फैक्टरी लगाने के लिए 15 एकड़ जमीन मांगी है। परियोजना से करीब 500 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।
विज्ञापन

कंपनी अपनी इकाई में ‘किंगफिश’ ब्रांड के तहत मछलियों का आहार तैयार करेगी। फैक्टरी में आधुनिक मशीनों की मदद से अलग-अलग तरह की मछलियों के लिए पोषक आहार बनाया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में इसकी आपूर्ति की जा सकेगी। अभी कंपनी का प्रमुख संयंत्र आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के बोम्मुलुरु में है। गोरखपुर में फैक्टरी लगने से पूर्वांचल के मछली पालकों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें मछलियों के लिए जरूरी आहार की आपूर्ति स्थानीय स्तर से हो सकेगी। े
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed