Gorakhpur News: गीडा में 350 करोड़ से बनेगी फिश फीड फैक्टरी, 500 लोगों को मिलेगा रोजगार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कंपनी ने फैक्टरी लगाने के लिए 15 एकड़ जमीन मांगी है। परियोजना से करीब 500 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।कंपनी अपनी इकाई में ‘किंगफिश’ ब्रांड के तहत मछलियों का आहार तैयार करेगी। फैक्टरी में आधुनिक मशीनों की मदद से अलग-अलग तरह की मछलियों के लिए पोषक आहार बनाया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में इसकी आपूर्ति की जा सकेगी। अभी कंपनी का प्रमुख संयंत्र आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के बोम्मुलुरु में है। गोरखपुर में फैक्टरी लगने से पूर्वांचल के मछली पालकों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें मछलियों के लिए जरूरी आहार की आपूर्ति स्थानीय स्तर से हो सकेगी। े