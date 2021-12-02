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Gorakhpur News: गोरखपुर से मुंबई के लिए दो फेरे लगाएगी त्योहार विशेष ट्रेन

Sun, 08 Nov 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 08 Nov 2026 02:13 AM IST
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A festival special train will make two round trips between Gorakhpur and Mumbai.
गोरखपुर। त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दो फेरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05097 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस त्योहार विशेष ट्रेन 11 और 18 नवंबर को गोरखपुर से रात 8:55 बजे रवाना होगी। यह तीसरे दिन सुबह 8:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
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वापसी में 05098 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर त्योहार विशेष ट्रेन 13 और 20 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
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मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक, इगतपुरी, कल्याण और ठाणे स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे।
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