गोरखपुर: बिहार के युवक की शाहपुर के बिछिया हनुमान मंदिर के पास विवाद के बाद हत्या
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 02 Nov 2026 12:36 PM IST
सार
शाहपुर इलाके में रविवार रात विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11 बजे बिछिया हनुमान मंदिर के पास हुई।
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विस्तार
गोरखपुर के शाहपुर इलाके में रविवार रात विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11 बजे बिछिया हनुमान मंदिर के पास हुई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अजित मिश्रा उर्फ विकास के रूप में हुई है। वह बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के तुलथिया गांव का निवासी था और गोरखपुर के सरस्वतीपुरम कॉलोनी में किराये पर रहता था।
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