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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   18 Year Old Youth Murdered Following Dispute in Gorakhpurs Shahpur Area

गोरखपुर: बिहार के युवक की शाहपुर के बिछिया हनुमान मंदिर के पास विवाद के बाद हत्या

Mon, 02 Nov 2026 12:36 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 02 Nov 2026 12:36 PM IST
सार

शाहपुर इलाके में रविवार रात विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11 बजे बिछिया हनुमान मंदिर के पास हुई।

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18 Year Old Youth Murdered Following Dispute in Gorakhpurs Shahpur Area
रोते-बिलखते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गोरखपुर के शाहपुर इलाके में रविवार रात विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11 बजे बिछिया हनुमान मंदिर के पास हुई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अजित मिश्रा उर्फ विकास के रूप में हुई है। वह बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के तुलथिया गांव का निवासी था और गोरखपुर के सरस्वतीपुरम कॉलोनी में किराये पर रहता था।

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