गोरखपुर: बिहार के युवक की शाहपुर के बिछिया हनुमान मंदिर के पास विवाद के बाद हत्या

गोरखपुर के शाहपुर इलाके में रविवार रात विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11 बजे बिछिया हनुमान मंदिर के पास हुई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अजित मिश्रा उर्फ विकास के रूप में हुई है। वह बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के तुलथिया गांव का निवासी था और गोरखपुर के सरस्वतीपुरम कॉलोनी में किराये पर रहता था।

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