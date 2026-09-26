Gorakhpur News: स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 157 घंटे का महासफाई अभियान शुरू

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मेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता जनभागीदारी से संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुकी है। नगर निगम क्षेत्र में 15 सितंबर से 17 अक्तूबर तक स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत की थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग-अलग चरणों में सफाई, जनजागरूकता और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि अभियान के मुख्य चरण में 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक सभी मलिन बस्तियों में 157 घंटे का सतत महासफाई अभियान चलाया जाएगा। 25 और 26 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर ‘क्लीन ग्रीन फेस्टिवल’ के साथ धार्मिक स्थलों की सफाई की जाएगी। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बहिष्कार अभियान चलेगा।28 और 29 सितंबर को स्वच्छता से समृद्धि के तहत कबाड़ से जुगाड़, आरआरआर केंद्रों की सक्रियता और पुनर्चक्रण मेले आयोजित किए जाएंगे। एक अक्तूबर को एक दिन, एक घंटा, एक साथ अभियान के तहत वृहद जनश्रमदान कराया जाएगा। दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा।रैली के दौरान अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, अतुल कुमार, गौरव रंजन श्रीवास्तव समेत सभी सहायक नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।