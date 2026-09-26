Gorakhpur News: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, तीन हजार विद्यार्थियों ने किया सामूहिक गायन

विज्ञापन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पीएन सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होना गौरव का विषय है। आजादी की अलख जगाने में राष्ट्रगीत की भूमिका अतुलनीय रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को वंदे मातरम् के इतिहास, रचना और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान से परिचित कराया। अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष प्रो. गोविंद पांडेय ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा है। यह केवल शब्दों और स्वरों का समूह नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवपूर्ण स्मृतियों का प्रतीक है। कार्यक्रम के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। उप प्रधानाचार्य राम केवल शर्मा ने आभार जताया। संचालन आचार्य एसएन कुशवाहा ने किया।