फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   150 kg of boondi seized and 60 kg of rasgullas destroyed during raids ahead of Diwali.

Gorakhpur News: दीपावली से पहले छापे 150 किलो बूंदी जब्त 60 किलो रसगुल्ला नष्ट

Sun, 01 Nov 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 01 Nov 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
150 kg of boondi seized and 60 kg of rasgullas destroyed during raids ahead of Diwali.
गोरखपुर। दीपावली पर मिलावटखोरी रोकने और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। पिपराइच, खजनी, मिर्जापुर और शहर के अन्य इलाकों में जांच के दौरान करीब 150 किलोग्राम बूंदी जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत 20 हजार रुपये बताई गई है। वहीं, खराब और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित प्रतीत होने पर 60 किलोग्राम रसगुल्ला नष्ट कराया गया।
विज्ञापन

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधीर राय की टीम ने खोवा और बूंदी के एक-एक नमूने लिए। विजय नंद सिंह की टीम ने मिर्जापुर स्थित रामेश्वर पापड़ी एंड चिक्की (रामेश्वर स्वीट्स) से रिफाइंड पामोलिन तेल का नमूना लिया। प्रतिभा की टीम ने छेना मिठाई और पनीर के नमूने लिए। वहीं, आभा की टीम ने मिर्जापुर क्षेत्र से खुरमा का नमूना लिया।
विज्ञापन

खुरमा बनाने में रिफाइंड पामोलिन तेल, चीनी और मैदा का इस्तेमाल होता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed