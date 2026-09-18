Gorakhpur News: महिला कोच से 12.990 किलो डोडा-पोस्ता बरामद

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वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोरखपुर, अपराध आसूचना शाखा गोरखपुर क्षेत्र और मुख्यालय की टीम ने गाड़ी की जांच की। महिला कोच संख्या 215004 में दो काले बैग मिले। तलाशी लेने पर दोनों बैगों से 12 किलो 990 ग्राम सूखा डोडा-पोस्ता बरामद हुआ। टीम ने मौके पर बैग के स्वामी की तलाश की लेकिन कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। बरामद डोडा-पोस्ता की कीमत सात हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब 90,930 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक दिनेश यादव समेत जवान, अपराध आसूचना शाखा के निरीक्षक जयंत कुमार समेत कर्मचारी और मुख्यालय की टीम शामिल रही। प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल इंस्पेक्टर गिरजेश विश्वकर्मा ने बताया कि लावारिस बैग से डोडा-पोस्ता बरामद हुआ है। मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।