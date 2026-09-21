ये प्रेम मोल लिया: हिमेश की तारीफ में क्या बोले आयुष्मान? फिल्म पर कहा- यह इंडिया की नहीं, भारत की फिल्म है

फिल्म पर क्या बोलीं शरवरी?

'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में शरवरी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, ‘मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था, और कौन नहीं जानता हिमेश सर की धुन! हम ने बचपन से सुनी हैं आज भी सुनते आ रहे हैं। यह बहुत सम्मान की बात है कि हम उनके गाने पर ऐसा करने में सक्षम हैं। सर,यह मेरे लिए एक बेहद खास अनुभव था। हिमेश सर की धुनें कौन नहीं जानता? उनके संगीत में एक अनोखी गर्माहट है, और गीतों ने मेरी बहुत मदद की है। गीतों को सुनकर मैं हमेशा अपने किरदार में गहराई से उतर पाई हूं।

इसलिए, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूं । जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि हिमेश रेशमिया 10 साल बाद सूरज बड़जात्या के साथ प्रेम रतन धन पायो में काम करने के बाद फिर से एक साथ नजर आएंगे।'