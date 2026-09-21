{"_id":"6ab13f90f51da84672004d49","slug":"thummak-thummak-song-from-the-vvaan-released-sidharth-malhotra-tamannaah-bhatia-dance-to-peppy-beats-2026-09-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ठुमक-ठुमक: रिलीज हुआ ‘द वन’ का गाना, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने डांस से उड़ाए होश","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन

अपकमिंग फिल्म ‘द वन’ का नया गाना 'ठुमक-ठुमक' दर्शकों के दिल को जीत रहा है। इस गाने में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया के डांस ने चार चांद लगा दिए हैं। इस गाने को आवाज दी है देव नेगी और अकासा सिंह ने। तनिष्क बागची ने इसे संगीत दिया है। इसके बोल शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची ने लिखे हैं।

दिखी सिद्धार्थ और तमन्ना की केमिस्ट्री की झलक

यह गाना फैंस को सिद्धार्थ और तमन्ना की केमिस्ट्री की झलक दिखाता है, जिसमें दोनों कलाकार एक साथ तेज और मजेदार गाने पर डांस करते नजर आते हैं। फिल्म की पिछली झलक में दिखाई गई रहस्यमयी दुनिया के उलट, यह गाना एक ज्यादा चंचल और मजेदार अंदाज पेश करता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

डार्क पहलू से हट कर है गाना

‘द वन’ की कहानी भारतीय लोक कथाओं, पुरानी मान्यताओं और अलौकिक शक्तियों पर आधारित है। कहानी एक रहस्यमयी जंगल के इर्द-गिर्द घूमती है जो कई राजों से भरा है, जबकि ‘ठुमक-ठुमक’ गाना मुख्य जोड़ी को फिल्म के गंभीर और डार्क पहलू से हटकर बस डांस करने का मौका देता है। पहला प्यार दूसरी बार: लव रंजन लेकर आए प्यार और दोस्ती की नई कहानी, जारी हुआ फिल्म का ट्रेलर ‘द वन’ की कहानी भारतीय लोक कथाओं, पुरानी मान्यताओं और अलौकिक शक्तियों पर आधारित है। कहानी एक रहस्यमयी जंगल के इर्द-गिर्द घूमती है जो कई राजों से भरा है, जबकि ‘ठुमक-ठुमक’ गाना मुख्य जोड़ी को फिल्म के गंभीर और डार्क पहलू से हटकर बस डांस करने का मौका देता है।

विज्ञापन

कौन है कोरियोग्राफर?

इस गाने की कोरियोग्राफी बॉस्को मार्टिस ने की है। अंकुश ने एडिशनल प्रोग्रामिंग पर काम किया है, जबकि कृष्णा किशोर ने एडिशनल परकशन संभाला है।