मिस यूनिवर्स इंडिया: ‘चौथा ताज लाने तैयार हूं..’, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की अगुआई करेंगी लिज मेजो

1 of 5 लिज मेजो - फोटो : इंस्टाग्राम@missuniverseindiakerala







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केरल की काजिया लिज मेजो ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। अब वह मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भारत लाने की बात कही है। उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है।

2 of 5 लिज मैजो - फोटो : इंस्टाग्राम@kaziahmejo

3 of 5 केरल के सीएम श्री वी. डी. सतीसन के साथ लिज - फोटो : इंस्टाग्राम@missuniverseindiakerala

केरल के सीएम से मुलाकात पर क्या बोलीं लिज?

हाल ही में लिज ने केरल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस पर उन्होंने कहा 'मैं उनसे कुछ महीने पहले मिली थी, जब मैंने 'मिस यूनिवर्स केरल' का खिताब जीता था और 'मिस यूनिवर्स इंडिया' में राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रही थी, इस उम्मीद के साथ कि पहला ताज वापस ला सकूंगी। तब भी जब मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझ पर बहुत भरोसा जताया था। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दीं थीं।'





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4 of 5 लिज मैजो - फोटो : इंस्टाग्राम@kaziahmejo

कैसा रहा लिज का मिस यूनिवर्स इंडिया का सफर?

काजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 खिताब जीतने के अपने सफर के बारे में कहा, 'यह एक शानदार सफर रहा है। मैं पिछले तीन वर्षों से इसके लिए तैयारी कर रही हूं। मिस यूनिवर्स का खिताब ही वह चीज थी, जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। अब मैं यहां पहली मलयाली के तौर पर खड़ी हूं, जिसने यह खिताब जीता है। अब मुझे न सिर्फ केरल, बल्कि 1.4 अरब लोगों, दुनिया के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं एक बार फिर वादा करती हूं कि मिस यूनिवर्स का ताज हमारा ही होगा।'

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5 of 5 लिज मैजो - फोटो : सोशल मीडिया