करीना कपूर: करिश्मा-सोहा ने साझा की तस्वीरें, प्रियंका बोलीं- आप जैसा कोई नहीं; बेबो ने कुछ ऐसे मनाया जन्मदिन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 21 Sep 2026 05:04 PM IST
सार
Celebs Wish Kareena Kapoor: करीना कपूर के जन्मदिन पर सेलेब्स के बीच खुशी का माहौल है। करीना के चाहने वालों ने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है।
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विस्तार
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर खान आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उन्हें उनके करीबी और साथी कलाकार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनमें ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा जैसे कलाकार शामिल हैं।
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प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर करीना कपूर की एक तस्वीर शेयर की है। इस पर उन्होंने लिखा 'करीना कपूर को जन्मदिन की बधाई। आपकी तरह कोई और नहीं है।'
करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर ने छोटी बहन करीना कपूर की बचपन की एक तस्वीर शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'अब तक की सबसे अच्छी बहन को जन्मदिन की बधाई। आप हमेशा साथ-साथ रहीं, हमेशा एक जैसा अंदाज रहा और आप जीतती रहीं। आपको प्यार।
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर करीना कपूर की एक तस्वीर शेयर की है। इस पर उन्होंने लिखा 'करीना कपूर को जन्मदिन की बधाई। आपकी तरह कोई और नहीं है।'
करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर ने छोटी बहन करीना कपूर की बचपन की एक तस्वीर शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'अब तक की सबसे अच्छी बहन को जन्मदिन की बधाई। आप हमेशा साथ-साथ रहीं, हमेशा एक जैसा अंदाज रहा और आप जीतती रहीं। आपको प्यार।
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सोहा अली खान
सोहा अली खान ने करीना के साथ एक एआई तस्वीर सेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'मेरी खूबसूरत, दयालु और प्यारी भाभी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। आप बीते हुए और आने वाले हर दशक में स्टाइल आइकॉन बनी रहें!
अमृता अरोड़ा
अमृता अरोड़ा ने करीना कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरी प्यारी बीबो करीना, दिन हो या रात, हम हमेशा एक-दूसरे का साथ मजबूती से थामे रहें। चाहे वो बिना नींद वाली रातें ही क्यों न हों। उन पलों को कभी न भूलें जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं! मैं तुम्हारे लिए एक कविता लिखना चाहती थी, सो मैंने लिख दी। जन्मदिन की बधाई।
सोहा अली खान ने करीना के साथ एक एआई तस्वीर सेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'मेरी खूबसूरत, दयालु और प्यारी भाभी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। आप बीते हुए और आने वाले हर दशक में स्टाइल आइकॉन बनी रहें!
अमृता अरोड़ा
अमृता अरोड़ा ने करीना कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरी प्यारी बीबो करीना, दिन हो या रात, हम हमेशा एक-दूसरे का साथ मजबूती से थामे रहें। चाहे वो बिना नींद वाली रातें ही क्यों न हों। उन पलों को कभी न भूलें जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं! मैं तुम्हारे लिए एक कविता लिखना चाहती थी, सो मैंने लिख दी। जन्मदिन की बधाई।
सबा पटौदी
सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने करीना कपूर और सैफ अली खान के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा 'लंदन डायरीज'। इस पर करीना कपूर ने पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए लिखा 'तुम्हें प्यार'।
महीप कपूर
महीप कपूर ने इंस्टा स्टोरी पर करीना कपूर के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है 'जन्मदिन की बधाई'।
सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने करीना कपूर और सैफ अली खान के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा 'लंदन डायरीज'। इस पर करीना कपूर ने पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए लिखा 'तुम्हें प्यार'।
महीप कपूर
महीप कपूर ने इंस्टा स्टोरी पर करीना कपूर के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है 'जन्मदिन की बधाई'।
मलाइका अरोड़ा
मलाइका अरोड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करीना कपूर के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'बेबो को जन्मदिन की बधाई। करीना कपूर मैं आपको प्यार करती हूं।'
तुषार कपूर
अभिनेता तुषार कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करीना कपूर की एक तस्वीर शेयर की है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा 'पहली साथी कलाकार करीना कपूर को जन्मदिन की बधाई।'
मलाइका अरोड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करीना कपूर के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'बेबो को जन्मदिन की बधाई। करीना कपूर मैं आपको प्यार करती हूं।'
तुषार कपूर
अभिनेता तुषार कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करीना कपूर की एक तस्वीर शेयर की है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा 'पहली साथी कलाकार करीना कपूर को जन्मदिन की बधाई।'