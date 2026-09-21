पहला प्यार दूसरी बार: लेकर आया प्यार और दोस्ती की नई कहानी, जारी हुआ फिल्म का ट्रेलर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 21 Sep 2026 06:42 PM IST
सार
Pehla Pyaar Doosri Baar: फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में छह नए चेहरों की शानदार अदाकारी की एक झलक दिखी है।
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विस्तार
फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर फिल्म के टाइटल का मतलब समझा रहा है। ट्रेलर में सभी डेब्यूटेंट अपनी परफॉरमेंस से दिल जीत रहे हैं। ट्रेलर में न सिर्फ मस्तीभरे वन-लाइनर्स बल्कि रोमांस, दोस्ती, पुराने क्रश और अचानक आई उलझनों की भी झलक है।
छाप छोड़ने को तैयार नए चेहरे
'पहला प्यार दूसरी बार' में जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर, और सरगुन कौर लुथरा अपना बिग-स्क्रीन डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके मजेदार इंट्रोडक्शन के बाद, अब मेकर्स ने ट्रेलर के जरिए इस प्रॉमिसिंग नई टीम की एक पहली झलक पेश की है। इसमें छह नए चेहरे अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं।
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छाप छोड़ने को तैयार नए चेहरे
'पहला प्यार दूसरी बार' में जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर, और सरगुन कौर लुथरा अपना बिग-स्क्रीन डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके मजेदार इंट्रोडक्शन के बाद, अब मेकर्स ने ट्रेलर के जरिए इस प्रॉमिसिंग नई टीम की एक पहली झलक पेश की है। इसमें छह नए चेहरे अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं।
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