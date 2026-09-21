{"_id":"6ab12a64284104063c0aca17","slug":"actress-radha-files-rs-46-crore-cheque-fraud-complaint-against-sister-and-brother-2026-09-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राधा: अभिनेत्री ने अपने भाई और बहन के खिलाफ की शिकायत, 46 करोड़ रुपये के चेक फ्रॉड से जुड़ा है मामला","category":{"title":"South Cinema","title_hn":"साउथ सिनेमा","slug":"south-cinema"}}

विज्ञापन अनुभवी अभिनेत्री राधा ने अपनी बहन अंबिका और अपने भाई मल्लिकार्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि चेन्नई में मौजूद उनके घर पर रखे उनके साइन किए हुए खाली चेक उनकी जानकारी के बिना ले लिए गए। उनसे लगभग 46 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश की गई। अंबिका और उनके भाई मल्लिकार्जुन कुंजन नायर के खिलाफ यह शिकायत 21 सितंबर को ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई।

घर पर रखे थे चेक

राधा की शिकायत के अनुसार, वह बिजनेस से जुड़े खर्चों के लिए IDBI बैंक में एक करंट अकाउंट रखती थीं। उन्होंने चेन्नई स्थित अपने घर पर अपने कमरे में कुछ साइन किए हुए खाली चेक रखे थे। उन्होंने कहा कि ये चेक रेगुलर पेमेंट के लिए थे, जैसे सैलरी, यूटिलिटी बिल, टैक्स और गार्डन का रखरखाव। ये चेक इसलिए रखे गए थे ताकि अगर वह यात्रा करें तो किसी का पेमेंट ना रुके।

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घर पर रखे थे पुराने चेक

राधा ने बताया कि यह अकाउंट शुरू में एआरएस गार्डन स्टूडियो के नाम से चलाया जाता था। जनवरी 2025 में बिजनेस का नाम बदलकर आरआर गार्डन्स करने के बाद, उन्हें एक नई चेक बुक मिली। उन्होंने पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वह घर पर रखे पुराने चेकों के बारे में भूल गई थीं। मिस यूनिवर्स इंडिया: ‘चौथा ताज लाने तैयार हूं..’, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की अगुआई करेंगी लिज मेजो राधा ने बताया कि यह अकाउंट शुरू में एआरएस गार्डन स्टूडियो के नाम से चलाया जाता था। जनवरी 2025 में बिजनेस का नाम बदलकर आरआर गार्डन्स करने के बाद, उन्हें एक नई चेक बुक मिली। उन्होंने पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वह घर पर रखे पुराने चेकों के बारे में भूल गई थीं।

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कब मिली लेन-देन की जानकारी?

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले का पता 17 सितंबर को चला। बैंक ने उन्हें बताया कि पुराने चेकों में से पांच चेक अंबिका के नाम पर 46 करोड़ रुपये भुनाने के लिए पेश किए गए थे। राधा ने कहा कि उन्होंने तुरंत बैंक को पेमेंट रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने दावा किया कि न तो उन्होंने अंबिका को चेक दिए थे और न ही उनके साथ कोई ऐसा फाइनेंशियल समझौता किया था, जिसके लिए ऐसे पेमेंट की जरूरत हो।

गैर मौजूदगी में लिए गए चेक

राधा ने यह भी आरोप लगाया कि चेक उनके भाई मल्लिकार्जुन ने भरे थे। उन्होंने दावा किया कि अंबिका और मल्लिकार्जुन ने मिलकर इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह चेन्नई से बाहर थीं, तब उनके कमरे से ये चेक लिए गए थे।

क्या है राधा की मांग?

राधा ने पुलिस से इन आरोपों की जांच करने और आरोप साबित होने पर आपराधिक कार्रवाई करने को कहा है। शिकायत में किए गए दावों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद है कि पुलिस जांच से चेकों और उन्हें पेश किए जाने से जुड़ी परिस्थितियों का पता चलेगा।