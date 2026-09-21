ये प्रेम मोल लिया: सूरज बड़जात्या की फिल्म के गाने का दर्शकों पर जादू; बनाया थिएटर जाने का मन; क्या लगा खास?

गाने में क्या-क्या दिखा खास?

'ये प्रेम मोल लिया' का टाइटल ट्रैक सूरज बड़जात्या की परिवार-केंद्रित दुनिया की पूरी तस्वीर पेश करता है। बॉलीवुड के किसी बड़े और भव्य वेडिंग सॉन्ग में छठ पूजा को जगह मिलते देखना वाकई दिलचस्प है। 'द वन' के बाद फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ऐसी दूसरी ऐसी हालिया हिंदी फिल्म है, जिसने छठ पर्व को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया है। बता दें कि फिल्म 'ये प्रेम लिया मोल' का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है।

इस फिल्म में हर वह तत्व मौजूद है, जिसकी उम्मीद आमतौर पर राजश्री प्रोडक्शन से की जाती है। परिवार, रोमांस, रीति-रिवाज और ढेर सारे रंग-बिरंगे नजारे। यही वजह है कि फिल्म का यह गाना खूब ट्रेंड भी कर रहा है।