Money Heist season 5: कब, कहां और कैसे देख सकते हैं ‘मनी हाइस्ट’ का 5वां सीजन, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर थ्रिलर वेब सीरीज ‘मनी हाइस्ट’ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार है। सीरीज का आखिरी और फाइनल सीजन शुक्रवार को रिलीज किया जाएगा। नेटफ्लिक्स की इस क्राइम वेब सीरीज का दर्शक लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे। दर्शकों के बीच इस वेब सीरीज को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब नेटफ्लिक्स ने सीरीज को रिलीज करने के समय का खुलासा किया है।

सीरीज के रिलीज होने के समय की जानकारी देते हुए नेटफ्लिक्स ने बताया कि मनी हाइस्ट के आखिरी सीजन को दो भागों में रिलीज किया जा रहा है। इसके तहत सीरीज के 5वें सीजन का भाग- 1 शुक्रवार को दोपहर 12.30 बजे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा। मनी हाइस्ट के लिए फैंस की दीवानगी के चलते नेटफ्लिक्स ने इसकी इमोजी भी जारी की है। नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘अगर आप यह इमोजी देख पा रहे हैं तो अपना मास्क पहनने का समय आ गया है, क्योंकि मनी हाइस्ट आ रहा है।’



#MoneyHeist



^If you’re seeing this emoji, it’s time to put on your masks because Money Heist arrives tomorrow!