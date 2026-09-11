चुंबक रिव्यू: मोहल्ले में सबको सबकी पड़ी है, लेकिन क्या दर्शक को भी ‘चुम्बक’ में दिलचस्पी रहेगी? पढ़ें रिव्यू

कहानी: तलाक से शुरू हुआ मामला पहुंच गया पूरे मोहल्ले तक

मुंबई की चुम्बक कॉलोनी में हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। दूसरों के घर में क्या चल रहा है, यह जानने का समय फिर भी सबके पास है।



कहानी रजनी मर्चेंट (नीना गुप्ता) के तलाक के फैसले से शुरू होती है। वह बताती हैं कि शादी से पहले 20 साल भाई और पिता की सेवा में निकल गए। शादी के बाद 22 साल बेटे के पीछे बीते। पिछले एक साल से पति कुकू (देवेन भोजानी) की भूलने की आदत ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। अब रजनी तलाक चाहती हैं। अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। उनका फैसला आखिरी है।



बस, यहीं से मामला पूरे मोहल्ले का हो जाता है। कोई रजनी की शादी बचाने में लगा है। किसी की अपनी शादी में दिक्कत है। किसी के रिश्ते में दूरी है। किसी के घर में रोज की खटपट है। दूसरों की शादी बचाने निकले पड़ोसी धीरे-धीरे अपनी परेशानियां भी सामने लाने लगते हैं।



धर्मेंद्र केजरीवाल (सुमित राघवन) एक कॉमेडी शो में महिला का रोल करते हैं। अक्सर उसी गेटअप में नजर आते हैं। किरण केजरीवाल (संदीपा धर) को घर पर भी उनका यही रूप खटकता है। दोनों की नोकझोंक कई जगह हंसाती है।



मिकी-ट्विंकल (अर्जुन बिजलानी-हेली शाह), आदित्य-प्रियंका (सुमित व्यास-मानसी पारेख) और पारसी परिवार के मम्मा गुलशन, फ्रेडी और हटोक्सी (देलनाज ईरानी, अनंत जोशी और अमायरा दस्तूर) की कहानियां भी साथ चलती हैं।



शुरुआत में इतने किरदार थोड़े उलझाते हैं। बाद में सबकी कहानी समझ आने लगती है। मगर कहानी एक घर से दूसरे घर इतनी जल्दी जाती है कि किसी एक रिश्ते से गहराई से जुड़ाव नहीं बन पाता।