शक ट्रेलर: नौ वर्षों का इंतजार, एक लापता बच्चा और खतरनाक रहस्य; परिणीति चोपड़ा ने किया ओटीटी में प्रवेश

इस सीरीज के निर्देशक रेंसिल डी'सिल्वा हैं।

इसके निर्माता रेंसिल डी'सिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा हैं।

सपना मल्होत्रा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने अल्केमी फिल्म्ज के तहत शो का निर्माण किया है।

श्रृंखला में हरलीन सेठी, सुमीत व्यास और ध्रुव चौधरी भी हैं।

'शक: ट्रस्ट नो वन' का प्रीमियर 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।

सीरीज के बारे में बात करते हुए परिणीति चोपड़ा ने कहा 'शक मेरे द्वारा पहले किए गए किसी भी काम से अलग है। इसके मूल में एक मां की प्रवृत्ति और हार मानने से इंकार करना है। मगर कहानी बहुत गहरी हो जाती है क्योंकि उसकी खोज उसके आस-पास के लोगों के बारे में उसके विश्वास को चुनौती देना शुरू कर देती है। एक मां के रूप में, मुझे इस कहानी का भावनात्मक मूल बहुत व्यक्तिगत लगा। इससे मैं गहराई से जुड़ी हुई हूं।'