उर्फी के इस बयान के बाद उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि उर्फी को इस ट्रोलिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आए दिन वह सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं। एक ट्विटर यूजर ने उर्फी के इस ट्वीट पर कमेंट कर लिखा है, 'गुलामी से आजादी का अनुभव होगा। केवल एक राष्ट्रवादी ही इसे समझ सकता है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि- 'अगर आप नेचुरल हैं, तो क्यों परेशान हो रही हो, इसका फायदा है तभी तो चेंज हो रहा है।'

Faida batao koi Iska ? I want to stay In a democratic rashtra ! Neither Hindu rashtra nor muslim rashtra . pic.twitter.com/uDPwj4d2xr

