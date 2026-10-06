तू है मेरी किरण ट्रेलर: जहीर इकबाल ने तबाह कर दी सोनाक्षी की जिंदगी; कैसे टॉक्सिक रिलेशन में फंस गईं एक्ट्रेस?

सोनाक्षी ने मांगी अकेलेपन की 'भीख'

ट्रेलर में जहीर इकबाल सोनाक्षी से कहते हैं, 'तुम जैसी लड़की के लिए मुझ जैसे लड़के के लिए प्यार करना बहुत मुश्किल है'। दोनों में जान-पहचान होती है। बातें होती हैं। एक दिन जहीर का किरदार प्रपोज कर देता है और कहता है, 'आई लव यू किरण'। सोनाक्षी का किरदार चौंकता है और हद में रहने को कहता है। जहीर का जवाब होता है, 'अगर यह एकतरफा प्यार हुआ तो दिल टूट जाएगा मेरा। तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा किरण'।

