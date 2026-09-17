टोरंटो फिल्म फेस्टिवल: 'फूलन' का इंटरनेशनल प्रीमियर; दस्यु सुंदरी की फिल्म को समारोह में मिला स्टैंडिंग ओवेशन

फूलन पर रिची मेहता

फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में बात करते हुए, राइटर-डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रिची मेहता ने कहा कि वे फूलन देवी से जुड़ी लोक-कथाओं से आगे बढ़कर, उस मशहूर हस्ती के पीछे के असली इंसान को जानना और दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'फूलन देवी की कहानी ऐसी है, जिसे ईमानदारी और बिना किसी समझौते के सुनाया जाना चाहिए। मैं फूलन की जिंदगी के एक खास हिस्से की ओर आकर्षित हुआ। मुझे यह बहुत जरूरी लगा कि उनके असल व्यक्तित्व को सामने लाया जाए'।