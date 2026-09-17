राइज एंड फॉल सीजन 2: रियलिटी शो में स्वरा भास्कर की एंट्री पक्की; जानें और कौन-कौन से सितारे करेंगे शिरकत?
Rise and Fall Season 2: चर्चित रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में स्वरा भास्कर के नाम पर मुहर लग गई है। उनके अलावा कौन-कौन बढ़ाएगा शो की रौनक? जानिए
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रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन का एलान हो चुका है। वीरेंद्र सहवाग इसे होस्ट करेंगे। प्रतिभागियों के नाम के पत्ते भी खुल गए हैं। चर्चा थी कि स्वरा भास्कर इस शो में नजर आएंगी। अब उनके नाम की पुष्टि भी हो गई है। स्वरा भास्कर 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आने वाली हैं। उनके अलावा करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और पॉलिटिशियन शहजाद पूनावाला भी इस शो में हिस्सा लेंगे।
कब और कहां स्ट्रीम होगा शो?
शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 के पहले चार कंटेस्टेंट के तौर पर स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल और पॉलिटिकल कमेंटेटर शहजाद पूनावाला के नामों की पुष्टि हो गई है। हाल ही में जारी प्रोमो में उन्हें 15 सदस्यों वाली लिस्ट के शुरुआती नामों के तौर पर पेश किया गया है। इस रियलिटी शो के 'पावर गेम' में पहले मुकाबले की शुरुआत की गई है। बता दें कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्टेड यह रियलिटी शो 26 सितंबर से एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा।