राइज एंड फॉल सीजन 2: रियलिटी शो में स्वरा भास्कर की एंट्री पक्की; जानें और कौन-कौन से सितारे करेंगे शिरकत?

कब और कहां स्ट्रीम होगा शो?

शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 के पहले चार कंटेस्टेंट के तौर पर स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल और पॉलिटिकल कमेंटेटर शहजाद पूनावाला के नामों की पुष्टि हो गई है। हाल ही में जारी प्रोमो में उन्हें 15 सदस्यों वाली लिस्ट के शुरुआती नामों के तौर पर पेश किया गया है। इस रियलिटी शो के 'पावर गेम' में पहले मुकाबले की शुरुआत की गई है। बता दें कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्टेड यह रियलिटी शो 26 सितंबर से एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा।