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राइज एंड फॉल सीजन 2: रियलिटी शो में स्वरा भास्कर की एंट्री पक्की; जानें और कौन-कौन से सितारे करेंगे शिरकत?

Thu, 17 Sep 2026 01:50 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 17 Sep 2026 01:50 PM IST
सार

Rise and Fall Season 2: चर्चित रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में स्वरा भास्कर के नाम पर मुहर लग गई है। उनके अलावा कौन-कौन बढ़ाएगा शो की रौनक? जानिए

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Rise and Fall Season 2: Swara Bhasker Karan Patel Priyanka Chahar Choudhary Shehzad Poonawalla to join show
राइज एंड फॉल सीजन 2 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन का एलान हो चुका है। वीरेंद्र सहवाग इसे होस्ट करेंगे। प्रतिभागियों के नाम के पत्ते भी खुल गए हैं। चर्चा थी कि स्वरा भास्कर इस शो में नजर आएंगी। अब उनके नाम की पुष्टि भी हो गई है। स्वरा भास्कर 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आने वाली हैं। उनके अलावा करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और पॉलिटिशियन शहजाद पूनावाला भी इस शो में हिस्सा लेंगे। 

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Rise and Fall Season 2: Swara Bhasker Karan Patel Priyanka Chahar Choudhary Shehzad Poonawalla to join show
राइज एंड फॉल सीजन 2 - फोटो : इंस्टाग्राम

कब और कहां स्ट्रीम होगा शो?
शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 के पहले चार कंटेस्टेंट के तौर पर स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल और पॉलिटिकल कमेंटेटर शहजाद पूनावाला के नामों की पुष्टि हो गई है। हाल ही में जारी प्रोमो में उन्हें 15 सदस्यों वाली लिस्ट के शुरुआती नामों के तौर पर पेश किया गया है। इस रियलिटी शो के 'पावर गेम' में पहले मुकाबले की शुरुआत की गई है। बता दें कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्टेड यह रियलिटी शो 26 सितंबर से एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा।

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