गुज्जू लव गुरु: एक्सीडेंट में इन्फ्लुएंसर चंदन राठौड़ का निधन, जिंदगी की अनिश्चितता पर बनाई थी आखिरी रील
Gujju Love Guru Death: सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखने वाले गुजराती इन्फ्लूएंसर चंदन राठौड़ का एक हादसे में निधन हो गया है। उनके फैंस सदमे में हैं।
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चंदन राठौड़ का इंस्टाग्राम देखने पर पता चलता है कि उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसके अलावा यूट्यूब पर उनके 985,000 सब्सक्राइबर्स थे। वह कॉमेडी और सामाजिक संदेशों वाले वाले वीडियो रील बनाते थे। चंदन ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही जो आखिरी वायरल रील्स बनाई थी, उनमें जिंदगी की अनिश्चितता और मौत की बात की गई थी।
एक साधारण परिवार से आने वाले राठौड़ अपनी स्थानीय बोली और कॉमेडी के जरिए सामाजिक संदेश देने के अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे। सोशल मीडिया करियर के अलावा उन्होंने गुजराती फिल्मों और कॉमेडी शो में भी काम किया था।
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हादसे से करीब चार घंटे पहले अपलोड किए गए अपने एक वीडियो में उन्होंने जिंदगी की अनिश्चितता के बारे में बात की थी। उन्होंने मौत को ही एकमात्र सच्चाई बताया था। उन्होंने ये बातें अपने खास मजेदार अंदाज में कही थीं।
उनकी मौत की खबर के बाद, ये रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। फॉलोअर्स वीडियो के कंटेंट और कुछ ही घंटों बाद हुए जानलेवा हादसे के बीच के इस अजीब संयोग को देखकर हैरान और दुखी थे।
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