{"_id":"6aabe818af8e075ebc0deff8","slug":"gujarati-influencer-chandan-rathod-aka-gujju-love-guru-dies-in-motorcycle-crash-near-bhabhar-2026-09-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गुज्जू लव गुरु: एक्सीडेंट में इन्फ्लुएंसर चंदन राठौड़ का निधन, जिंदगी की अनिश्चितता पर बनाई थी आखिरी रील","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'गुज्जू लव गुरु' यानी चंदन राठौड़ की भाभर के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत हो गई है। उनके निधन से उनके फैंस सदमे में हैं। हादसे में राठौड़ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

चंदन की थी जबरदस्त फैन फॉलोइंग

चंदन राठौड़ का इंस्टाग्राम देखने पर पता चलता है कि उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसके अलावा यूट्यूब पर उनके 985,000 सब्सक्राइबर्स थे। वह कॉमेडी और सामाजिक संदेशों वाले वाले वीडियो रील बनाते थे। चंदन ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही जो आखिरी वायरल रील्स बनाई थी, उनमें जिंदगी की अनिश्चितता और मौत की बात की गई थी।

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