काला हिरण फिल्म मामला: अदालत ने सलमान खान से मांगा जवाब, विवादित मूवी पर निर्माता की याचिका पर क्या कहा?

सलमान खान का निर्माताओं पर क्या आरोप है?

इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज के बारे में साफ जानकारी मांगी थी। प्रोड्यूसर के वकील ने बताया था कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले इसे जरूरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यह भी बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज नहीं किया गया है। सलमान खान के वकील ने OTT पर रिलीज होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस संभावना पर विचार किया। सलमान ने फिल्म और उसकी प्रचार सामग्री पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म के कुछ हिस्सों से उनकी पहचान उजागर हो सकती है और ये उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर प्रोड्यूसर ने एक्टर की ओर से मांगी गई राहत का विरोध किया है।