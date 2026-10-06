काला हिरण फिल्म मामला: अदालत ने सलमान खान से मांगा जवाब, विवादित मूवी पर निर्माता की याचिका पर क्या कहा?
Kala Hiran Movie Case: विवादित फिल्म 'काला हिरण' मामला अदालत में है। एक तरफ सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए कोर्ट का रुख किया है। दूसरी तरफ इस फिल्म के निर्माता ने सलमान का केस पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है?
विस्तार
फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज को लेकर सलमान खान ने कोर्ट में केस किया है। वहीं, इस फिल्म के निर्माता अमित जानी ने बॉलीवुड के दबंग खान के केस पर रोक लगाने की मांग अदालत से करते हुए याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को विवादित फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी' के मेकर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया।
निर्माता ने याचिका में क्या दलील दी?
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मेकर्स की याचिका में सलमान खान की तरफ से फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर केस पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं, जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने सलमान खान से इस मामले में जवाब मांगा। कथित तौर पर यह विवादित फिल्म सलमान खान के साल1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार मामले से प्रेरित है। निर्माता ने याचिका में दलील दी है कि सलमान खान ने पहले ही एक केस दायर किया हुआ है, इसमें भी काफी हद तक यही विवाद चल रहा है।
सलमान खान के वकील देंगे जवाब
मेकर्स की अर्जी जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के सामने पेश की गई। निर्माता अमित जानी के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में चल रहे एक पुराने मामले में भी ऐसी ही राहत मांगी गई थी और तर्क दिया कि जब तक पुराने मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा कार्यवाही पर रोक लगा दी जानी चाहिए। निर्माता के वकील ने कहा, 'उन्होंने (सलमान ने) पिछले मुकदमे में भी बिल्कुल वैसी ही मांगें रखी थीं'। वहीं, सलमान खान की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट रवि प्रकाश ने कहा कि वह इस याचिका का जवाब दाखिल करेंगे।
अदालत ने मांगी साफ जानकारी
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने अर्जी के जरिए मांगी जा रही राहत के बारे में साफ जानकारी मांगी और पूछा, 'क्या यह मुकदमा पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) के लिए था'? इस पर एडवोकेट रवि प्रकाश ने बताया कि सलमान खान का मूल मुकदमा उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा था और कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश भी दिया था। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद एक फिल्म का एलान किया गया, जो सलमान खान के पक्ष के अनुसार, एक्टर की जिंदगी की एक घटना पर आधारित थी।
कब होगी अगली सुनवाई
उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रमोशन से जुड़े मैटीरियल और प्रस्तावित फिल्म के मामले में राहत पाने के लिए सलमान खान की तरफ से प्रोड्यूसर के बयानों और इंटरव्यू का सहारा लिया गया था। कोर्ट ने एक्टर के वकील को प्रोड्यूसर की अर्जी का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की। यह विवाद 'काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी' से जुड़ा है। इस फिल्म को दोनों पक्षों ने सलमान खान से जुड़े 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) मामले से जोड़ा है।
सलमान खान का निर्माताओं पर क्या आरोप है?
इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज के बारे में साफ जानकारी मांगी थी। प्रोड्यूसर के वकील ने बताया था कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले इसे जरूरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यह भी बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज नहीं किया गया है। सलमान खान के वकील ने OTT पर रिलीज होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस संभावना पर विचार किया। सलमान ने फिल्म और उसकी प्रचार सामग्री पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म के कुछ हिस्सों से उनकी पहचान उजागर हो सकती है और ये उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर प्रोड्यूसर ने एक्टर की ओर से मांगी गई राहत का विरोध किया है।