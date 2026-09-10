बिग बॉस 20: सलमान के शो में ग्रुप बनाते नजर आए स्कॉट, काजी तौकीर ने किया नया ड्रामा; जानें घर में क्या हुआ खास
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 10 Sep 2026 06:29 PM IST
सार
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और प्रतिभागियों ने अभी से ही घर में गेम को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं शो के नए प्रोमो में क्या खास है।
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विस्तार
सुपरहिट रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19 सीजन हिट होने के बाद आखिरकार इसका 20वां सीजन शुरू हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी अभिनेता सलमान खान इसे होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शो में टीवी सेलेब्स, रैपर, सिंगर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलाकर 16 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स भी इसे दिमाग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब शो के दो नए प्रोमो सामने आए हैं।
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जारी हुए शो के दो नए एपिसोड
- जियो हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर 'बिग बॉस 20' के दो नए प्रोमो शेयर किए हैं।
- एक में स्कॉट घरवालों के साथ मिलकर ग्रुप बनाते नजर आ रहे हैं।
- दूसरे में काजी तौकीर 'बिग बॉस' पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं।
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स्कॉट के ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे काजी
रीति, यंग, काजी, रोहैद, आसिफ के साथ मिलकर स्कॉट 'बिग बॉस' के घर में ग्रुप बनाने की बात कहते हैं। उन्होंने सभी को इक्क्ठा करके कहा कि जब भी मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, तो सुनना सब लोग। हम सात और आम्रपाली, लव भी हमारे साथ है। इसके बाद यंग कहते हैं मैं वादा निभाऊंगा भाई।
फिर 'गुल्लू', कनिका से कहते हैं कि तुने पूरे गांव से दुश्मनी ले रखी है। इसके जवाब में कनिका ने कहा कि दुश्मन तो बहुत हैं मेरे। वहीं, दूसरी तरफ काजी बैठकर कनिका को स्कॉट के ग्रुप के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगा।
रीति, यंग, काजी, रोहैद, आसिफ के साथ मिलकर स्कॉट 'बिग बॉस' के घर में ग्रुप बनाने की बात कहते हैं। उन्होंने सभी को इक्क्ठा करके कहा कि जब भी मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, तो सुनना सब लोग। हम सात और आम्रपाली, लव भी हमारे साथ है। इसके बाद यंग कहते हैं मैं वादा निभाऊंगा भाई।
फिर 'गुल्लू', कनिका से कहते हैं कि तुने पूरे गांव से दुश्मनी ले रखी है। इसके जवाब में कनिका ने कहा कि दुश्मन तो बहुत हैं मेरे। वहीं, दूसरी तरफ काजी बैठकर कनिका को स्कॉट के ग्रुप के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगा।
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काजी ने शुरू किया नया ड्रामा
दूसरे प्रोमो में काजी 'बिग बॉस' से बात करते हुए नजर आते हैं। वह कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दो न प्लीज। इसके बाद वह जोर से माइक में भड़कते हुए कहते हैं अरे 'बिग बॉस' दो न। मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। आप सिर्फ बिग बॉस हैं, भगवान नहीं हैं।
काजी को देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स परेशान हो जाते हैं। रीति कहती हैं कि ये घर में उसके लिए अच्छा माहौल ही नहीं है। फिर जब किसी ने काजी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये मेरा गेम है।
दूसरे प्रोमो में काजी 'बिग बॉस' से बात करते हुए नजर आते हैं। वह कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दो न प्लीज। इसके बाद वह जोर से माइक में भड़कते हुए कहते हैं अरे 'बिग बॉस' दो न। मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। आप सिर्फ बिग बॉस हैं, भगवान नहीं हैं।
काजी को देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स परेशान हो जाते हैं। रीति कहती हैं कि ये घर में उसके लिए अच्छा माहौल ही नहीं है। फिर जब किसी ने काजी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये मेरा गेम है।
इन कंटेस्टेंट्स ने लिया शो में हिस्सा
इस बार सलमान खान के शो में काजी तौकीर, माही विज, कनिका मान, आसिफ खान, मैरी कॉम, ईशा रिखी, लव गिल, रिति, अमन गांधी, आम्रपाली दुबे, रोहैद खान, यंग डीएसए, स्कॉट उर्फ तनम्मय, उदिति सिंह, गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर और अरशिफा खान जैसे सेलेब्स हैं।
इस बार सलमान खान के शो में काजी तौकीर, माही विज, कनिका मान, आसिफ खान, मैरी कॉम, ईशा रिखी, लव गिल, रिति, अमन गांधी, आम्रपाली दुबे, रोहैद खान, यंग डीएसए, स्कॉट उर्फ तनम्मय, उदिति सिंह, गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर और अरशिफा खान जैसे सेलेब्स हैं।