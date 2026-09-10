{"_id":"6aa2a86b50d18766920797fc","slug":"what-is-new-in-bigg-boss-20-promo-scott-make-group-and-qazi-touqeer-got-angry-on-salman-khan-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: सलमान के शो में ग्रुप बनाते नजर आए स्कॉट, काजी तौकीर ने किया नया ड्रामा; जानें घर में क्या हुआ खास","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन सुपरहिट रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19 सीजन हिट होने के बाद आखिरकार इसका 20वां सीजन शुरू हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी अभिनेता सलमान खान इसे होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शो में टीवी सेलेब्स, रैपर, सिंगर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलाकर 16 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स भी इसे दिमाग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब शो के दो नए प्रोमो सामने आए हैं।

जारी हुए शो के दो नए एपिसोड जियो हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर 'बिग बॉस 20' के दो नए प्रोमो शेयर किए हैं।

एक में स्कॉट घरवालों के साथ मिलकर ग्रुप बनाते नजर आ रहे हैं।

दूसरे में काजी तौकीर 'बिग बॉस' पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं।

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काजी ने शुरू किया नया ड्रामा

दूसरे प्रोमो में काजी 'बिग बॉस' से बात करते हुए नजर आते हैं। वह कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दो न प्लीज। इसके बाद वह जोर से माइक में भड़कते हुए कहते हैं अरे 'बिग बॉस' दो न। मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। आप सिर्फ बिग बॉस हैं, भगवान नहीं हैं।



काजी को देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स परेशान हो जाते हैं। रीति कहती हैं कि ये घर में उसके लिए अच्छा माहौल ही नहीं है। फिर जब किसी ने काजी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये मेरा गेम है।