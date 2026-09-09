बिग बॉस 20: किचन को लेकर बिग बॉस में छिड़ी बहस, काजी तौकीर की हरकतों पर उठे सवाल; इस हफ्ते कौन होगा बाहर?

शो शुरू होते ही होने के साथ ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। अब जारी हुए नए प्रोमो वीडियोज में बीच कुछ कंटेस्टेंट के बीच बहस देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर नॉमिनेशन की भी चर्चा तेज होती दिख रही है।

ईशा रिखी कुशल तंवर ने पूछती है कि उनका नाम गुल्लू किसने रखा। इसपर कुशल कहते हैं, 'गुल्लू मेरे गांव का नाम था। गांव में सबके नाम बने होते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा मोटा था। इसलिए गोलू-मोलू के नाम पर गुल्लू नाम रख दिया गांव में। फिर पतला हो गया मैं महनत करके। 3 साल पहले मैंने 30 किलो वजन कम किया है।'ये सुनकर ईशा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि अपनी पहले की फोटो दिखाना। इस बीच ईशा उनसे उनका असली नाम पूछती हैं, तो वे बताते हैं कि उनका असली नाम कुशल है। इसपर ईशा हंसती हुईं कहती हैं कि, 'तू लगता ही नहीं है कुशल की तरह।'

रीति तिवारी और मैरी कॉम में हुई बहस

नए रिलीज हुए प्रोमों में बर्तन को लेकर रीति तिवारी और मैरी कॉम के बीच बहस देखने को मिलती है। मैरी, रीति ने उनके कामों के बारे में पूछती हैं, तो रीति कहती हैं कि उन्हें पता है कि बर्तन का काम उन्हीं का है, लेकिन वो अभी चाय बना रही हैं। तो मैरी बोलती हैं कि चाय बनाने में कितना ही टाइम लगता है।



इसपर रीति चिड़ कर बोलती हैं, 'तो आप बना लीजिए।' फिर मैरी बोलती हैं कि ड्यूटी दिया गया है, तो वो करना चाहिए, बस खाने के लिए नहीं घुसना चाहिए। इसपर रीति गुस्से में बोलती हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी मत कहिए।