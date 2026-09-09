बिग बॉस 20: किचन को लेकर बिग बॉस में छिड़ी बहस, काजी तौकीर की हरकतों पर उठे सवाल; इस हफ्ते कौन होगा बाहर?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 02:31 PM IST
सार
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में शो शुरू होते ही कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब मेकर्स ने कुछ और प्रोमो जारी किए है। जहां एक तरफ कुछ खुलासे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंटेस्टेंट के बीच तीखी नोंक-झोंक।
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विस्तार
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शो शुरू होते ही होने के साथ ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। अब जारी हुए नए प्रोमो वीडियोज में बीच कुछ कंटेस्टेंट के बीच बहस देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर नॉमिनेशन की भी चर्चा तेज होती दिख रही है।
कुशल का नाम कैसे पड़ा गुल्लू?
ईशा रिखी कुशल तंवर ने पूछती है कि उनका नाम गुल्लू किसने रखा। इसपर कुशल कहते हैं, 'गुल्लू मेरे गांव का नाम था। गांव में सबके नाम बने होते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा मोटा था। इसलिए गोलू-मोलू के नाम पर गुल्लू नाम रख दिया गांव में। फिर पतला हो गया मैं महनत करके। 3 साल पहले मैंने 30 किलो वजन कम किया है।'
ये सुनकर ईशा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि अपनी पहले की फोटो दिखाना। इस बीच ईशा उनसे उनका असली नाम पूछती हैं, तो वे बताते हैं कि उनका असली नाम कुशल है। इसपर ईशा हंसती हुईं कहती हैं कि, 'तू लगता ही नहीं है कुशल की तरह।'
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कुशल का नाम कैसे पड़ा गुल्लू?
ईशा रिखी कुशल तंवर ने पूछती है कि उनका नाम गुल्लू किसने रखा। इसपर कुशल कहते हैं, 'गुल्लू मेरे गांव का नाम था। गांव में सबके नाम बने होते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा मोटा था। इसलिए गोलू-मोलू के नाम पर गुल्लू नाम रख दिया गांव में। फिर पतला हो गया मैं महनत करके। 3 साल पहले मैंने 30 किलो वजन कम किया है।'
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ये सुनकर ईशा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि अपनी पहले की फोटो दिखाना। इस बीच ईशा उनसे उनका असली नाम पूछती हैं, तो वे बताते हैं कि उनका असली नाम कुशल है। इसपर ईशा हंसती हुईं कहती हैं कि, 'तू लगता ही नहीं है कुशल की तरह।'
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रीति तिवारी और मैरी कॉम में हुई बहस
नए रिलीज हुए प्रोमों में बर्तन को लेकर रीति तिवारी और मैरी कॉम के बीच बहस देखने को मिलती है। मैरी, रीति ने उनके कामों के बारे में पूछती हैं, तो रीति कहती हैं कि उन्हें पता है कि बर्तन का काम उन्हीं का है, लेकिन वो अभी चाय बना रही हैं। तो मैरी बोलती हैं कि चाय बनाने में कितना ही टाइम लगता है।
इसपर रीति चिड़ कर बोलती हैं, 'तो आप बना लीजिए।' फिर मैरी बोलती हैं कि ड्यूटी दिया गया है, तो वो करना चाहिए, बस खाने के लिए नहीं घुसना चाहिए। इसपर रीति गुस्से में बोलती हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी मत कहिए।
नए रिलीज हुए प्रोमों में बर्तन को लेकर रीति तिवारी और मैरी कॉम के बीच बहस देखने को मिलती है। मैरी, रीति ने उनके कामों के बारे में पूछती हैं, तो रीति कहती हैं कि उन्हें पता है कि बर्तन का काम उन्हीं का है, लेकिन वो अभी चाय बना रही हैं। तो मैरी बोलती हैं कि चाय बनाने में कितना ही टाइम लगता है।
इसपर रीति चिड़ कर बोलती हैं, 'तो आप बना लीजिए।' फिर मैरी बोलती हैं कि ड्यूटी दिया गया है, तो वो करना चाहिए, बस खाने के लिए नहीं घुसना चाहिए। इसपर रीति गुस्से में बोलती हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी मत कहिए।
क्या नोर्मल नहीं हैं काजी तौकीर?
एक और वीडियो मेंं काजी तौकीर अजीब तरह की हरकतें करते दिखते हैं। साथ ही बार बार 'मैं बिलकुल नॉर्मल हूं' कहते हैं दिखते हैं। इसपर माही विज, अरिश्फा खान जैसे कुछ कंटेस्टेंट उनकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ भी कर रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं हैं।
एक और वीडियो मेंं काजी तौकीर अजीब तरह की हरकतें करते दिखते हैं। साथ ही बार बार 'मैं बिलकुल नॉर्मल हूं' कहते हैं दिखते हैं। इसपर माही विज, अरिश्फा खान जैसे कुछ कंटेस्टेंट उनकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ भी कर रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं हैं।
कौन जाएगा घर से बाहर?
सामने आए एक और वीडियो में नॉमिनेशन का एक ट्रेलर देखने को मिलता है। फिलहाल कनिका मान, उदिती सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल इस हफ्ते नॉमिनेट हो गए हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कौन घर से बेघर होगा।
ये भी पढ़ें- बिग बॉस 20: किस बात पर भिड़ीं अरिश्फा और आम्रपाली? पहले ही हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए चार लोग
सामने आए एक और वीडियो में नॉमिनेशन का एक ट्रेलर देखने को मिलता है। फिलहाल कनिका मान, उदिती सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल इस हफ्ते नॉमिनेट हो गए हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कौन घर से बेघर होगा।
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