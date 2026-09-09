बिग बॉस 20: पहले ही टास्क में मचा हंगामा, काजी तौकीर की हरकतों को यूजर्स ने बताया एंटरटेनिंग; पढ़ें ताजा अपडेट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 09 Sep 2026 08:03 PM IST
सार
Bigg Boss 20: मेकर्स ने शो 'बिग बॉस 20' के कई नए प्रोमो जारी किए हैं। इनमें काजी तौकीर ने कई हरकतें की हैं। पहले उन्होंने प्रतिभागियों से विवाद किया है, फिर हंसाया है। आइए जानते नए एपिसोड में क्या नया होगा।
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विस्तार
सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' शुरू हो चुका है। दर्शक इसे प्यार दे रहे हैं। शो में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जिससे शो चर्चा में है। शो के कुछ नए प्रोमो जारी किए गए हैं। इनमें कई तरह के ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं।
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मूवी टास्क में हुआ विवाद
'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में देखा जा सकता है कि प्रतिभागियों को नया टास्क किया गया है। यह टास्क पूरा करने के लिए सबके बीच संघर्ष होता है। काजी तौकीर अपना टास्क इस तरह से पूरा करते हैं कि दूसरे प्रतिभागियों को दिक्कत होती है। ऐसे में सभी प्रतिभागियों और काजी तौकीर से विवाद होता है।
'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में देखा जा सकता है कि प्रतिभागियों को नया टास्क किया गया है। यह टास्क पूरा करने के लिए सबके बीच संघर्ष होता है। काजी तौकीर अपना टास्क इस तरह से पूरा करते हैं कि दूसरे प्रतिभागियों को दिक्कत होती है। ऐसे में सभी प्रतिभागियों और काजी तौकीर से विवाद होता है।
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काजी तौकीर का ड्रामा
शो के एक और प्रोमो में काजी तौकीर ने अलग ही नौटंकी दिखाई है। वह शो में शुरू से ही अपनी अलग-अलग वजहों से चर्चा में हैं। नए प्रोमो में वह लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। वह जमीन पर लेटे हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद वह बाकी प्रतिभागियों के साथ ऐसे पेश आते हैं कि वहां मौजूद प्रतिभागी उन पर हंसने लगते हैं। कई यूजर्स ने उनकी हरकतों को एंटरटेनिंग बताया है।
शो के एक और प्रोमो में काजी तौकीर ने अलग ही नौटंकी दिखाई है। वह शो में शुरू से ही अपनी अलग-अलग वजहों से चर्चा में हैं। नए प्रोमो में वह लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। वह जमीन पर लेटे हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद वह बाकी प्रतिभागियों के साथ ऐसे पेश आते हैं कि वहां मौजूद प्रतिभागी उन पर हंसने लगते हैं। कई यूजर्स ने उनकी हरकतों को एंटरटेनिंग बताया है।
रीति तिवारी ने की रिश्ते पर बात
शो के एक दूसरे प्रोमो में रीति तिवारी, कनिका मान से कहती हैं कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर कनिका हैं कि नहीं। फिर वह पूछती हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर रीति कहती हैं 'मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है। जब आप बहुत मजबूत महिला होती हो, तो एक अलग तरह का आदमी आपके साथ रह पाता है। मेरी जिंदगी में कई लोग आए हैं। उन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है।'
शो के एक दूसरे प्रोमो में रीति तिवारी, कनिका मान से कहती हैं कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर कनिका हैं कि नहीं। फिर वह पूछती हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर रीति कहती हैं 'मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है। जब आप बहुत मजबूत महिला होती हो, तो एक अलग तरह का आदमी आपके साथ रह पाता है। मेरी जिंदगी में कई लोग आए हैं। उन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है।'
लव गिल कलाकार ने दिखाए नखरे
शो के एक दूसरे प्रोमो में लव गिल कलाकार और दूसरी प्रतिभागी नजर आ रही हैं। सभी काफी खुश हैं। आम्रपाली दुबे बताती हैं कि लव गिल अपने लुक को लेकर काफी उत्साहित हैं। आम्रपाली बताती हैं कि जब यह तैयार होकर आई, तो इसने कहा कि मुझे देखकर ऐसी एक्टिंग करो कि तुम चौंक गई।
शो के एक दूसरे प्रोमो में लव गिल कलाकार और दूसरी प्रतिभागी नजर आ रही हैं। सभी काफी खुश हैं। आम्रपाली दुबे बताती हैं कि लव गिल अपने लुक को लेकर काफी उत्साहित हैं। आम्रपाली बताती हैं कि जब यह तैयार होकर आई, तो इसने कहा कि मुझे देखकर ऐसी एक्टिंग करो कि तुम चौंक गई।