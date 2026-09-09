बिग बॉस 20: पहले ही टास्क में मचा हंगामा, काजी तौकीर की हरकतों को यूजर्स ने बताया एंटरटेनिंग; पढ़ें ताजा अपडेट

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विज्ञापन सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' शुरू हो चुका है। दर्शक इसे प्यार दे रहे हैं। शो में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जिससे शो चर्चा में है। शो के कुछ नए प्रोमो जारी किए गए हैं। इनमें कई तरह के ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं।

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काजी तौकीर का ड्रामा

शो के एक और प्रोमो में काजी तौकीर ने अलग ही नौटंकी दिखाई है। वह शो में शुरू से ही अपनी अलग-अलग वजहों से चर्चा में हैं। नए प्रोमो में वह लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। वह जमीन पर लेटे हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद वह बाकी प्रतिभागियों के साथ ऐसे पेश आते हैं कि वहां मौजूद प्रतिभागी उन पर हंसने लगते हैं। कई यूजर्स ने उनकी हरकतों को एंटरटेनिंग बताया है।

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रीति तिवारी ने की रिश्ते पर बात

शो के एक दूसरे प्रोमो में रीति तिवारी, कनिका मान से कहती हैं कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर कनिका हैं कि नहीं। फिर वह पूछती हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर रीति कहती हैं 'मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है। जब आप बहुत मजबूत महिला होती हो, तो एक अलग तरह का आदमी आपके साथ रह पाता है। मेरी जिंदगी में कई लोग आए हैं। उन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है।'