अमिताभ बच्चन: 'इस शो को होस्ट करते रहना बहुत मुश्किल', 'केबीसी' को लेकर अभिनेता ने क्यों कही ऐसी बात? जानें

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दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग के जरिए अपने फैंस और चाहने वालों से जुड़े रहते हैं। वह यहां अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम जानकारियां शेयर करते हैं। हाल ही में उन्होंने यहां अपने शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के बारे में बातें की हैं। उन्होंने उन प्रतिभागियों के बारे में बात की, जो शो में अपनी बहुत निजी और दर्दनाक कहानियां लेकर आते हैं। उन्होंने माना कि इनमें से कुछ अनुभव सुनना दिल तोड़ने वाले होते हैं।