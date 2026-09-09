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80s ट्रेंड: आमिर खान से लेकर कियारा आडवाणी और श्वेता तिवारी तक, इन कलाकारों ने शेयर की अनोखी तस्वीरें

Wed, 09 Sep 2026 10:32 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 09 Sep 2026 10:32 PM IST
सार

80s Trend Photos: बॉलीवुड और टीवी के कई कलाकार 80s के ट्रेंड में शामिल हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। आइए डालते हैं एक नजर।
 

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Aamir Khan Kiara Advani and Shweta Tiwari follow trend 80s shares vintage photos
आमिर खान, कियारा आडवाणी, श्वेता तिवारी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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सोशल मीडिया पर अक्सर नए-नए ट्रेंड्स वायरल होते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों इंस्टाग्राम और एक्स पर चैटजीपीटी 80s फोटो ट्रेंड वायरल हो रहे हैं। इस ट्रेंड के तहत लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी आज की तस्वीरों को 1980 के दशक की विंटेज स्टाइल में बदल रहे हैं। खास बात यह है कि इस ट्रेंड में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई कलाकार भी शामिल हो रहे हैं।
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आमिर खान
आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आमिर खान की एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में अभिनेता परफेक्ट 80s वाले विंटेज लुक में नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म 'सितारे जमीन पर' से जुड़ी हुई है।

इमरान खान
आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने इमरान खान की एआई से बनी एक तस्वीर शेयर की है। इसमें इमरान खान के अलावा कई दूसरे कलाकार नजर आ रहे हैं। यह फोटो 'जाने तू या जाने ना' से जुड़ा हुआ लग रहा है।
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कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 80s वायरल ट्रेंड में शामिल हुए हैं। कियारा ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक विंटेज फोटो शेयर की है। जहां कियारा पिंक ड्रेस में हैं, वहीं सिद्धार्थ डेनिम ड्रेस में हैं।

नितांशी गोयल
अभिनेत्री नितांशी गोयल भी 80s ट्रेंड का हिस्सा बनी हैं। उन्होंने एआई की मदद से बनी जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वह व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही हैं। उनके बाल खुले हुए हैं।
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परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा
अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव चड्ढा के साथ अच्छे पल साझा करती हैं। ऐसे में उन्होंने 80s ट्रेंड में शामिल होते हुए शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।

सोनम बाजवा
इसी तरह से सोनम बाजवा ने भी अपनी एआई से बनी शानदार तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि उन्होंने व्हाइट आउटफिट पहना है।

दिव्या दत्ता
80s ट्रेंड में दिव्या दत्ता भी शामिल हुई हैं। उन्होंने अपनी मुस्कुराती हुई शानदार तस्वीर शेयर की है।

फैसल मलिक
इस ट्रेंड में हिस्सा लेने वाले कलाकारों में अभिनेता फैसल मलिक भी हैं। उन्होंने एआई की मदद से बनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह बड़े कॉलर वाला आउटफिट पहने नजर आ रहे हैं।

अक्षरा हासन
कमल हासन की बेटी और अभिनेत्री अक्षरा हासन भी 80s के ट्रेंड में शामिल हुई हैं। उन्होंने एक नहीं बल्कि अपनी चार तस्वीरें शेयर की हैं। चारों में वह शानदार लग रही हैं।

नेहा भसीन
अभिनेत्री नेहा भसीन ने भी 80s ट्रेंड के तहत एआई से बनी तस्वीर शेयर की है। अभिनेत्री रंग बिरंगी वन पीस में नजर आ रही हैं।

श्वेता तिवारी
टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने भी 80s ट्रेंड को फॉलो किया है। उन्होंने चैट जीपीटी से बनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अभिनेत्री जींस और शर्ट में हैं। वह कॉलेज गर्ल की तरह नजर आ रही हैं।

ऐश्वर्या सखुजा
अभिनेत्री ऐश्वर्या सखुजा ने अपने पति रोहित नाग के साथ अपनी एक विंटेज तस्वीर शेयर की है। ये दोनों तस्वीर में शानदार लग रहे हैं। जहां अभिनेत्री साड़ी में नजर आ रही हैं वहीं नाग फॉर्मल में हैं। 

आंचल मुंजाल
आंचल मुंजाल ने 80s ट्रेंड में शामिल होते हुए अपनी शानदार तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वह डेनिम आउटफिट में है। उनका लुक परफेक्ट 80s वाला है।

निमरत कौर 
निमरत कौर ने डेनिम ड्रेस में 80s की विंटेज तस्वीर शेयर की है।

आरजे महवश
आरजे महवश भी 80s ट्रेंड में शामिल हुई हैं। उन्होंने पिंक शर्ट और ग्रीन ब्लेजर में तस्वीर शेयर की है।
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