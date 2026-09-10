{"_id":"6aa2983126797d2c44028a5c","slug":"movie-kala-hiran-not-in-releasable-form-says-makers-to-delhi-hc-in-salman-khans-suit-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"काला हिरण: 'अभी फिल्म रिलीज के लिए तैयार नहीं', मेकर्स ने हाई कोर्ट में दी सफाई; जानें सलमान के वकील की दलील","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन



अदालत में क्या बोले मेकर्स?

गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के मेकर्स ने कहा कि 'काला हिरण' अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसे अभी तक सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। यह बयान जस्टिस ज्योति सिंह के सामने दिया गया, जो बॉलीवुड स्टार सलमान खान की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। विज्ञापन

गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के मेकर्स ने कहा कि 'काला हिरण' अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसे अभी तक सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। यह बयान जस्टिस ज्योति सिंह के सामने दिया गया, जो बॉलीवुड स्टार सलमान खान की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। फिल्म 'काला हिरण' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। इल्जाम है कि यह फिल्म सलमान खान के काला हिरण वाले केस से प्रेरित है। इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म का केस चल रहा है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स ने क्या कहा है?

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने फिल्म निर्देशक से कहा कि वे सलमान खान की अर्जी पर दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। अगली तारीख से पहले जवाब का जवाब दाखिल किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की।



कोर्ट ने रिलीज की तारीख पर मांगा जवाब

कोर्ट ने निर्माता अमित जानी के वकील से कहा कि वह 14 सितंबर को फिल्म की प्रस्तावित रिलीज तारीख के बारे में जानकारी दें और तब तक आप इसे रिलीज नहीं करेंगे।



सलमान के वकील की दलील

वहीं सलमान खान के वकील ने कहा कि मेकर्स खुद कह रहे हैं कि फिल्म सितंबर में रिलीज होने वाली है और अगर यह रिलीज होती है तो इससे खान को बहुत नुकसान होगा।



फिल्म को नहीं मिला सर्टिफिकेट

निर्माता के वकील ने कहा कि फिल्म रिलीज की स्थिति में नहीं है और इसे अभी सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाना बाकी है। इसका ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया गया है।



सलमान के व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़ा है मामला

सलमान खान की यह अर्जी उनके पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा से जुड़े केस का हिस्सा है।



कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

इससे पहले जुलाई में, हाई कोर्ट ने खान की आपत्ति के बाद फिल्म के टीजर और उससे जुड़ी अन्य पोस्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का अंतरिम आदेश दिया था।



विज्ञापन

सलमान की बायोपिक नहीं है फिल्म

मेकर्स ने यह साफ किया है कि यह फिल्म खान की बायोपिक नहीं है और वह ब्लैकबक विवाद से जुड़ी सार्वजनिक घटनाओं को मिटाने के लिए अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) का इस्तेमाल नहीं कर सकते।



सलमान के वकील ने किया बचाव

खान ने मेकर्स की दलील का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने किसी घटना या सार्वजनिक चर्चा पर एकाधिकार का दावा नहीं किया है। उनकी शिकायत दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उनकी पहचान और उनकी खास पहचान वाली चीजों, जैसे उनका आसानी से पहचाने जाने वाला ब्रेसलेट, कान की बाली वगैरह, के बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर थी।



इससे पहले की अर्जी में एक्टर ने कहा था कि 29 मई को जारी फिल्म के पोस्टर में उनकी तरफ साफ इशारा किया गया है। इसके बाद फिल्म का टीजर जारी किया गया था।



याचिका में कहा गया है कि भले ही राजस्थान की एक अदालत ने खान को आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों से बरी कर दिया था, मगर पोस्टर में मुख्य किरदार के हाथ में बंदूक है, जो मानहानि करने वाला है।

