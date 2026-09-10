{"_id":"6aa2bef12b8a0eda910e7482","slug":"bigg-boss-20-new-promo-yung-dsa-comment-on-isha-rikhi-ex-husband-badshah-then-become-sorry-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: क्यों मायूस हुईं बादशाद की पूर्व पत्नी ईशा रिखी? पहले छेड़ा फिर यंग डीएसए ने इसलिए मांगी माफी","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन 'बिग बॉस 20' शुरू हो चुका है। इसमें हर दिन नई-नई चीजें सामने आ रही हैं। कोई किसी से नाराज हो जाता है, तो कोई कॉमेडी करता हुआ नजर आता है। हाल ही में सलमान के शो का एक नया प्रोमो जारी हुआ है। इसमें यंग डीएसए ने ईशा रिखी के पूर्व पति को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वह मायूस हो गईं।

क्या बोलीं ईशा रिखी?

'बिग बॉस 20' का एक नया प्रोमो जारी किया गया है। इसमें यंग डीएसए और ईशा रिखी के बीच बातचीत दिखाई गई है। प्रोमो में नजर आ रहा है कि ईशा रिखी खाना खा रही हैं। इस बीच उनके पास से यंग डीएसए गुजरते हैं। इतने में ईशा, यंग को रोक लेती हैं और उनके कान में कुछ फुसफुसाती हैं। इसके बाद कहती हैं वह जो तूने मुझे बोला था ना, वह मुझे समझ आ गया।

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क्या बोले यंग डीएसए?

इसके बाद यंग अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं बादशाह हूं। इस पर ईशा कहती हैं, ये मत बोला कर बस। इस पर यंग पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भाई बादशाह नहीं है। इस पर ईशा कहती हैं कि बस यही बात मत बोला कर, बाकी सब बोला कर। यंग पूछते हैं कि क्या मैं बादशाह नहीं हूं? इस पर ईशा रिखी कहती हैं। नहीं। इतने में रिती तिवारी कहती हैं कि तू राजा है। ईशा भी कहती हैं कि तू राजा है। इसके बाद यंग पूछते हैं कि क्या तुमको बादशाह नहीं पसंद है?

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यंग ने ईशा से मांगी माफी

फिर यंग, ईशा के कान में कहते हैं कि बादशाह की पत्नी तुम ही हो क्या? इस पर ईशा कहती हैं पूर्व पत्नी। जब यंग को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह ईशा से माफी मांगते हैं। सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल है।