राइज एंड फॉल 2: क्या बिहार की बहुरिया बनेगी यह विदेशी एक्ट्रेस? तेज प्रताप ने इरीना रुदकोवा को किया प्रपोज

शो में काजल राघवानी ने किया खुलासा

हाल ही में शो ‘राइज एंड फॉल’ में एक्ट्रेस काजल राघवानी ने अपने निजी जीवन को लेकर कई खुलासा किया। काजल ने कहा कि वह पहले कलाई काटने की कोशिश कर चुकी हैं। हालांकि काजल ने साफ किया कि ऐसा उन्होंने किसी के छोड़ जाने या प्यार में नहीं किया था बल्कि अपने लिए किया था। काजल की बात सुनकर मनीष कश्यप ने उनसे पूछा कि भला कोई अपने लिए कलाई की नस क्यों काटेगा। काजल ने अपनी उस समय की मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हुए कहा, 'उस समय मैं जिंदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रही थी, जब मुझे न ही दुनिया समझ आ रही थी और न ही जीने का मन था।'



