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भूषण की यह कामयाबी इसलिए भी खास है, क्योंकि कभी वह महज 24 रुपये लेकर मुंबई आए थे। उनके मन में अपने और परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने का सपना था। अब केबीसी के मंच पर 1 करोड़ रुपये जीतकर वह अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। विज्ञापन अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को अपना पहला करोड़पति मिल गया है। जलगांव के रहने वाले 28 साल के भूषण ठाकरे ने 1 करोड़ रुपये जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब वह शो के 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट सवाल का सामना करेंगे।

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केबीसी को मिला सीजन का पहला करोड़पति

सोनी टीवी ने शो का एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया कि भूषण 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देकर इस पड़ाव को पार कर चुके हैं। इस दौरान अमिताभ बच्चन उन्हें गले लगाकर बधाई देते नजर आए।



शो में अमिताभ बच्चन से बातचीत के दौरान भूषण ने अपने माता-पिता के संघर्ष के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए पिता ने मजदूरी की, जबकि मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उनके कई ऑपरेशन भी हुए।



भूषण के मुताबिक, माता-पिता की मेहनत और त्याग हमेशा उनके साथ रहा है। वह कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे उनके माता-पिता को उन पर गर्व हो। उन्होंने यह भी बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से घर नहीं गए हैं।



भूषण ने आगे बताया कि एक समय उन्हें लगने लगा था कि वह अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से उन्होंने माता-पिता से कह दिया था कि वह तभी घर लौटेंगे, जब जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल कर लेंगे।

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पिता का रहा अहम योगदान

भूषण ने यह बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद उनके पिता ने कभी उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। भूषण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस समय उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। ऐसे में वह घर पर रहकर ही पढ़ाई करते थे। पिता को मजदूरी करते देखकर उन्हें लगता था कि उन्हें भी घर की आर्थिक मदद करनी चाहिए और खाली बैठने के बजाय कुछ काम करना चाहिए।



इसके बाद भूषण ने अपने गांव की नदी पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, उनके पिता को यह बात पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी वही मजदूरी करे, जो वह वर्षोंं से करते आ रहे थे। पिता चाहते थे कि भूषण अपनी पढ़ाई पूरी करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।

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