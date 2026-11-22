QT इरेजर से खुलेंगे घरवालों के राज

दरअसल, प्रोमो में देखा जा सकता है कि काजी तौकीर के हाथ में एक 'QT इरेजर' है। सलमान खान कहते दिखे हैं कि सभी घर वाले एक-एक करके कुर्सी पर बैठेंगे। घर की एक ऐसी याद के बारे में बताएंगे, जिसे वे हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। काजी जब लव गिल के पास QT इरेजर लेकर पहुंचे तो सलमान खान ने चुटकी लेते हुए कहा, 'अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे'।



'काशवी और स्काउट के बीच लव'

लव गिल के सिर पर क्यूटी इरेजर रखकर काजी तौकीर ने लव से सवाल करते हुए तीन विकल्प चुनने को कहा। उन्होंने पूछा-



A. स्काउट और काशवी नाखुश रहें।

B. उनके दरमियान कलेश रहे।

C. स्काउट और काशवी के बीच में लव रहे।



लव गिल मुस्कुराते हुए तीसरा विकल्प यानी 'सी' का चुनाव करती हैं। इसके बाद सभी घरवाले जोर-जोर से हंसने लगते हैं।

