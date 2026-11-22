बिग बॉस 20: 'स्काउट और काशवी के बीच में लव रहे', काजी तौकीर ने क्यों कहा ऐसा? सलमान खान ने दिया ऐसा रिएक्शन
- Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है।
- वीकएंड का वार में प्रतिभागियों के कुछ सच सामने आएंगे।
- फिलहाल एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी का जिक्र है।
विस्तार
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में आज वीकएंड का वार प्रसारित होगा। सलमान खान घर वालों से रूबरू होंगे। पूरे हफ्ते के व्यवहार पर बात करेंगे। कुछ की तारीफ होगी तो कुछ लोगों की क्लास लगेगी। इससे पहले एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है। यह काफी मजेदार है। एक टास्क के दौरान घरवालों के कुछ सच सामने आएंगे।
QT इरेजर से खुलेंगे घरवालों के राज
दरअसल, प्रोमो में देखा जा सकता है कि काजी तौकीर के हाथ में एक 'QT इरेजर' है। सलमान खान कहते दिखे हैं कि सभी घर वाले एक-एक करके कुर्सी पर बैठेंगे। घर की एक ऐसी याद के बारे में बताएंगे, जिसे वे हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। काजी जब लव गिल के पास QT इरेजर लेकर पहुंचे तो सलमान खान ने चुटकी लेते हुए कहा, 'अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे'।
'काशवी और स्काउट के बीच लव'
लव गिल के सिर पर क्यूटी इरेजर रखकर काजी तौकीर ने लव से सवाल करते हुए तीन विकल्प चुनने को कहा। उन्होंने पूछा-
A. स्काउट और काशवी नाखुश रहें।
B. उनके दरमियान कलेश रहे।
C. स्काउट और काशवी के बीच में लव रहे।
लव गिल मुस्कुराते हुए तीसरा विकल्प यानी 'सी' का चुनाव करती हैं। इसके बाद सभी घरवाले जोर-जोर से हंसने लगते हैं।
लव के साथ गुल्लू-कनिका की दोस्ती पर उठे सवाल
एक और टास्क होता है। हर घर वाले से पूछा जाता है कि उनके मुताबिक घर में किसकी संगत किसे ले डूबेगी? इस पर मनीष कहते हैं, 'गुल्लू और कनिका की दोस्ती जब से लव से हुई है तो ऐसा लगता है कि वह गलत जगह पर हैं। दोस्ती रखो, लेकिन किसी में इतना मत घुसो कि अपना गेम ही भूल जाओ'।
माही विज ने भी कहा कि लव की वजह से गुल्लू और कनिका का गेम कमजोर हुआ है। खासकर गुल्लू। यही बात अरिश्फा खान ने भी कही।