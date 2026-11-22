{"_id":"6b027cacec92462f2b0b4ece","slug":"bigg-boss-20-weekend-ka-vaar-salman-khan-gifts-contestant-nirahua-ask-question-to-manish-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: निरहुआ ने दागे मनीष पर सवाल, एल्विश ने दिखाया गुल्लू को आइना; सलमान ने दिए कंटेस्टेंट्स को गिफ्ट","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती की। इसके कुछ प्रोमो अब सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार सलमान खान की जगह बाहर के लोगों ने कंटेस्टेंट्स से सवाल भी करेंगे। विज्ञापन 'बिग बॉस 20' जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कंटेस्टेंट्स का गेम और भी मजबूत होता जा रहा है। एक तरफ जहां कुछ प्रतियोगी की दोस्ती में दरार आ रही है, तो कहीं नई दोस्ती देखने को मिल रही है। जिन्हें देख कर होस्ट सलमान खान भी खुद को बोलने से नहीं रोक पाए।

Trending Videos

निरहुआ ने पूछा मनीष से सवाल

'बिग बॉस 20' शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान कहते हैं कि वीकेंड का वार पर वैसे तो मैं सवाल करता हूं, लेकिन आज ये सवाल पूछेंगे आपके ही कुछ करीबी दोस्त। इसके बाद सबसे पहले निरहुआ आते हैं और मनीष से सवाल करते हैं।



निरहुआ ने कंटेस्टेंट से कहा कि वैसे तो आप बहुत शांत स्वभाव के लगते हैं, लेकिन कभी-कभी आप छोटी-छोटी बातों पर इतना ज्यादा कैसे रिएक्ट कर जाते हैं। कहीं ये आपका गेम प्लान तो नहीं है।

विज्ञापन

एल्विश ने गुल्लू से पूछे सवाल

इसके बाद स्क्रीन पर एल्विश यादव आते हैं, जो गुल्लू से सवाल करते हुए कहते हैं कि तूने तीन शो जीते हैं एक के बाद एक, लेकिन बाहर से अब जो हम देख रहे हैं। हमें लगता है कि तू वो गुल्लू है ही नहीं। इसके बाद पंजाबी गायक रियार साब माही से सवाल करते हैं कि पहले आप दूसरों की परवरिश पर सवाल करते हो, फिर जब आप पर होते हैं सवाल तो आप उन्हें पर्सनल ले जाते हो।

विज्ञापन