किसने की घर के अंदर चोरी?

बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है। इसमें घर के अंदर सामान गायब होने की बात सामने आई है। प्रतिभागी सोच रहे हैं कि आखिर किसने 'चोरी' की है? दूसरी तरफ यंग डीएसए और लव गिल के बीच झगड़ा हुआ है। दरअसल, वीडियो में देखने को मिला है कि उदिति के हाथ में एक मटर का पैकेट है, जो किसी ने छिपा दिया था। इस पर यंग कहते हैं, 'कोई भिखारी रहा होगा, जिसने छिपाया होगा'। वहीं, अरिश्फा ने कहा, 'ये दिन आ गए हैं इनके'। काजी ने कहा, 'आटा-चावल जो करेगा वो घटिया आदमी है'। पता चलता है कि यह पैकेट लव गिल ने छिपाया।