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Updated Fri, 20 Nov 2026 04:10 PM IST

Movie Review ढिंढोरा सीजन 2 कलाकार भुवन बाम , संजीदा शेख , अनूप सोनी , उदित नारायण , ओरी , कंवलजीत सिंह , कबीर दुहान सिंह और हेमंत पांडे लेखक भुवन बाम और हुसैन दलाल निर्देशक स्नेहा शेट्टी कोहली निर्माता बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस रिलीज डेट 20 नवंबर 2026 रेटिंग 3 /5

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हालांकि, सीरीज की दुनिया वही है। टीटू मामा की परेशानियां, बबलू जी का अपना अंदाज और जानकी की बातें। भुवन एक बार फिर अपने इन किरदारों के साथ दर्शकों को हंसाने आए हैं। विज्ञापन 'ढिंढोरा' के पहले सीजन में भुवन बाम ने बीबी की वाइन्स के अपने चर्चित किरदारों को एक कहानी में पिरोया था। टीटू मामा, बबलू जी और जानकी जैसे किरदारों को साथ देखना दर्शकों के लिए नया अनुभव था। पांच साल बाद दूसरा सीजन लौटा है। इस बार यूट्यूब की जगह नेटफ्लिक्स है और कहानी का दायरा भी बड़ा है।

कहानी

इस बार टीटू मामा (भुवन बाम) 11 करोड़ रुपये के नुकसान से परेशान हैं। वह अपने ससुराल वालों से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें उलटी पड़ती जाती हैं। पत्नी कविता मामी (संजीदा शेख) के साथ उनके रिश्ते और ससुराल की खींचतान कहानी को आगे बढ़ाती है। परिवार के बाकी सदस्य भी अपनी आदतों के साथ लौटे हैं। यानी टीटू मामा के लिए मुसीबत सिर्फ पैसों की नहीं...रिश्तों की भी है। कहानी का आधार घरेलू उलझनें और उनसे पैदा होने वाली कॉमेडी है। यह वही दुनिया है जिसे पहले सीजन में दर्शकों ने पसंद किया था। हालांकि, दूसरे सीजन में कहानी को आठ एपिसोड तक ले जाना चुनौती है। हर मजाक को लंबा खींचने के बजाय कहानी में आगे बढ़ने की वजह भी चाहिए।

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अभिनय

भुवन बाम इस सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण हैं। वह टीटू मामा, बाबलू जी, जानकी, बंचो और समीर फुद्दी समेत नौ किरदार निभाते हैं। हर किरदार की आवाज और बोलने का अंदाज अलग रखना उनकी मेहनत दिखाता है। एक ही कलाकार को इतने रूपों में देखना अब भी दिलचस्प है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट तभी तक मजेदार है, जब तक हर किरदार कहानी में कुछ जोड़ रहा हो। कई किरदारों की मौजूदगी सिर्फ भुवन के रूप बदलने तक सीमित रह जाए, तो उनका असर कम होने लगता है।

संजीदा शेख की एंट्री इस सीजन का नया पहलू है। वह कविता मामी के किरदार में हैं और टीटू मामा की दुनिया में एक नया तालमेल लेकर आती हैं। अनूप सोनी, उदित नारायण और ओरी की झलकियां भी सीरीज में हैं। ये छोटी मौजूदगियां दर्शकों का ध्यान खींचती हैं, लेकिन सीरीज का असली भार भुवन के कंधों पर ही है।

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निर्देशन और पटकथा

स्नेहा शेट्टी कोहली के निर्देशन में इस बार सीरीज का पैमाना बड़ा है। शादी-ब्याह, परिवार और कई किरदारों के बीच होने वाला हंगामा इसे पहले सीजन से ज्यादा भव्य बनाता है। लेकिन 'ढिंढोरा' की ताकत कभी उसका बड़ा सेट या भव्य दृश्य नहीं रहे। इसकी पहचान रोजमर्रा की बातों से निकलने वाला हास्य और किरदारों की अजीब आदतें थीं।



यहीं पटकथा को ज्यादा मेहनत करनी थी। छोटे वीडियो में काम करने वाला मजाक आठ एपिसोड की कहानी में उतना ही असरदार रहे...यह जरूरी नहीं। कुछ दर्शकों को यही पुराना बीबी की वाइन्स वाला अंदाज पसंद आएगा, जबकि दूसरे इसे समय से पीछे महसूस कर सकते हैं।